Подарок от аутсайдера и битвы в овертаймах. Как изменила позицию «Барыса» победа над «Авангардом» в КХЛ
Столичные хоккеисты нагнали конкурентов.
Столичные хоккеисты нагнали конкурентов.
Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и догнал по очкам «Автомобилист», но не поднялся по таблице конференции. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.
Два очка столичной команде над одним из лидеров «Востока» принесли гол Алихана Асетова и дубль Никиты Михайлиса (3:2 ОТ). Казахстанский клуб набрал 64 очка и сравнялся по баллам с «Автомобилистом».
Российская команда тоже проводила свой матч, но проиграла в Хабаровске: клуб из Екатеринбурга выигрывал игру у «Амура» после двух периодов, но хозяева льда сначала восстановили равновесие, а в овертайме забрали два очка (2:1 ОТ).
Победу одержал и еще один клуб из нижней части топ-8 Восточной конференции — «Трактор». Челябинцы принимали на своей площадке магнитогорский «Металлург» и выиграли матч со счетом 4:3 в дополнительной пятиминутке.
С 65 очками после 55 игр осталось нижегородское «Торпедо», которое пропускало игровой день. Таким образом, на пятое место вышел «Трактор», а ближайший конкурент отстает на два очка.
Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 86 очков (55 игр).
2. «Авангард» — 78 очков (56 игр).
3. «Металлург» — 75 очков (56 игр).
4. «Салават Юлаев» — 73 очка (55 игр).
5. «Трактор» — 67 очков (55 игр).
6. «Торпедо» — 65 очков (55 игр).
7. «Автомобилист» — 64 очка (55 игр).
8. «Барыс» — 64 очка (55 игр).
Добавим, что 18 февраля «Барыс» продолжит домашнюю серию и примет «Автомобилист». В параллельном матче «Торпедо» сыграет дома со «Спартаком», а «Трактор» отправится в Москву к ЦСКА.