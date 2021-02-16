Подарок от аутсайдера и битвы в овертаймах. Как изменила позицию «Барыса» победа над «Авангардом» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» выиграл у омского «Авангарда» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и догнал по очкам «Автомобилист», но не поднялся по таблице конференции. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

Два очка столичной команде над одним из лидеров «Востока» принесли гол Алихана Асетова и дубль Никиты Михайлиса (3:2 ОТ). Казахстанский клуб набрал 64 очка и сравнялся по баллам с «Автомобилистом».

Российская команда тоже проводила свой матч, но проиграла в Хабаровске: клуб из Екатеринбурга выигрывал игру у «Амура» после двух периодов, но хозяева льда сначала восстановили равновесие, а в овертайме забрали два очка (2:1 ОТ).

Победу одержал и еще один клуб из нижней части топ-8 Восточной конференции — «Трактор». Челябинцы принимали на своей площадке магнитогорский «Металлург» и выиграли матч со счетом 4:3 в дополнительной пятиминутке.

С 65 очками после 55 игр осталось нижегородское «Торпедо», которое пропускало игровой день. Таким образом, на пятое место вышел «Трактор», а ближайший конкурент отстает на два очка.

Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ: