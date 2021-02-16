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19:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Выручал так, что фантастика». Юрий Михайлис высказался о победе «Барыса» над «Авангардом» в КХЛ

Казахстанцы вырвали победу в овертайме.

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Источник: РИА "Новости"

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис после матча с «Авангардом» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) назвал звезду встречи, без которой его подопечные потерпели бы поражение, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч регулярного чемпионата прошел в Нур-Султане, а победителем в овертайме стал «Барыс» (3:2 ОТ).

— Тяжелая и равная игра. Хорошая команда — «Авангард». Наши ребята сыграли здорово. По заданию. Да, в конце нервная концовочка у нас. Но… Реализовали большинство. С победой! Карли (Карлссон — прим. ред.) сегодня здорово нас выручал. Вся команда играла на результат, — считает Михайлис.

— Матч был как в плей-офф. Нет ли желания поберечь лидеров?

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— Поберечь? «Авангард» практически основным составом играл. У нас была неделя перерыва и лидеры отдохнули. Если я их уберу, то они игровой тонус потеряют. И чтобы место повыше занять, то нужны победы.

— Не было Егора Петухова и Аркадия Шестакова. В чем причина?

— Егор и Аркадий сыграли по три матча на международном турнире. На них большая нагрузка легла в сборной Казахстана. Дали отдохнуть.

— Алихан Асетов получил травму. На сколько серьезная травма?

— Рассечение у него. Зашили. Будет готов. Играет в специальной маске.

— А кого бы вы назвали главным героем матча? Хенрика Карлссона, который отразил 41 бросок, или своего сына Никиту Михайлиса, который оформил дубль?

— Скажу — всю команду. Хенрик нас здорово выручал. Главная звезда — это Хенрик. Без него бы проиграли. Выручал так, что фантастика просто.

Ранее о матче высказался главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, который также выделил вратаря сборной Казахстана.

Добавим, что 18 февраля «Барыс» продолжит домашнюю серию и примет «Автомобилист».

В параллельном матче «Торпедо» сыграет дома со «Спартаком», а «Трактор» отправится в Москву к ЦСКА.

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