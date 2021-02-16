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20:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Игра как в плей-офф». Хоккеисты «Барыса» — о победе над «Авангардом», удалениях и лучшем игроке встречи

Нарушения и штрафы изменили ход встречи.

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Источник: РИА "Новости"

Форвард «Барыса» Никита Михайлис после дубля в ворота «Авангарда» рассказал на пресс-конференции, что игру не нужно было доводить до дополнительной пятиминутки, передает корреспондент Vesti.kz. Такие матчи, считает форвард, нужно играть дисциплинированнее.

— Тяжелая игра, — считает нападающий, чьи голы принесли победу казахстанцам. — После паузы было нервозное начало. Плюс, много играли в неравных составах. Надо было решать моменты. Поэтому так стык в стык играли все три периода. В конце удаления… Надо было построже сыграть и допустить овертайм. Хорошо, что выиграли, это радует.

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— Обидно ли Павлу Акользину, ведь его гол не засчитали?

— Всегда обидно, ведь был хороший гол. В следующий раз забьет.

— Два гола, это здорово, но ваш отец и главный тренер назвал лучшим игроком матча Хенрика Карлссона. Вы как считаете?

— Карли около 50 бросков отразил. В овертайме нейтрализовал выход в ноль.

Еще один игрок атаки столичного клуба Кертис Волк считает, что с таким соперником удаляться нельзя.

— Очень важная победа для нас. Здорово вернуться в игру с победы. Мы играли все 60 минут. Это хороший матч для подготовки к плей-офф, — считает форвард.

— Связаны ли удаления с эмоциями в матче?

— Я стараюсь держаться подальше от пенальти-бокса. Не сказать, что мои удаления были необходимыми, но игра насыщенная и такое происходит. В матчах с «Авангардом» нужно держаться подальше, но так получилось.

Ранее мнением о матче поделились главные тренеры команд. Наставник «Барыса» Юрий Михайлис считает, что его подопечных выручила вдохновенная игра Хенрика Карлссона. А его коллега Боб Хартли посетовал на отсутствие голов с убойных позиций.

Добавим, что 18 февраля «Барыс» продолжит домашнюю серию и примет «Автомобилист».

В параллельном матче «Торпедо» сыграет дома со «Спартаком», а «Трактор» отправится в Москву к ЦСКА.

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