Московское «Динамо» обеспечило себе преимущество площадки в первом раунде плей-офф КХЛ

В составе москвичей шайбы забросили Иван Муранов (15-я минута), Андрей Сергеев (20, 52), Дмитрий Кагарлицкий (29, 40) и Дмитрий Яшкин (32). У минчан отличились Брэндон Козун (18), Илья Шинкевич (31), Денис Мосалев (51) и Шэйн Принс (58).

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Яшкин повторил снайперский рекорд среди чешских игроков в регулярных чемпионатах КХЛ (35 шайб), сравнявшись по этому показателю с Яном Мареком и Павлом Брендлом.

Московское «Динамо» с 76 очками в 56 матчах занимает третью строчку в Западной конференции и обеспечило себе место в первой четверке, что гарантирует команде Владимира Крикунова старт в первом раунде плей-офф КХЛ на своей площадке. Минчане набрали в 55 матчах 61 очко и идут седьмыми. Московская команда обыграла минскую во всех четырех встречах текущего сезона.

В следующем матче москвичи встретятся в Санкт-Петербурге 18 февраля со СКА, минчане в тот же день сыграют в гостях с хельсинкским «Йокеритом».

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_7ee568b5f8c289a640e9d95b1c525e07_hd/2_2423204688/1bdfa9e9dfeaf4969aa3af910fa1d2fc/4769185496?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Результаты других матчей игрового дня

«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ;.

«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ;.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ;.

«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» — 4:2;.

«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ;.