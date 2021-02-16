Московское «Динамо» обеспечило себе преимущество площадки в первом раунде плей-офф КХЛ

В составе москвичей шайбы забросили Иван Муранов (15-я минута), Андрей Сергеев (20, 52), Дмитрий Кагарлицкий (29, 40) и Дмитрий Яшкин (32). У минчан отличились Брэндон Козун (18), Илья Шинкевич (31), Денис Мосалев (51) и Шэйн Принс (58).
Яшкин повторил снайперский рекорд среди чешских игроков в регулярных чемпионатах КХЛ (35 шайб), сравнявшись по этому показателю с Яном Мареком и Павлом Брендлом.
Московское «Динамо» с 76 очками в 56 матчах занимает третью строчку в Западной конференции и обеспечило себе место в первой четверке, что гарантирует команде Владимира Крикунова старт в первом раунде плей-офф КХЛ на своей площадке. Минчане набрали в 55 матчах 61 очко и идут седьмыми. Московская команда обыграла минскую во всех четырех встречах текущего сезона.
В следующем матче москвичи встретятся в Санкт-Петербурге 18 февраля со СКА, минчане в тот же день сыграют в гостях с хельсинкским «Йокеритом».
Результаты других матчей игрового дня
«Амур» (Хабаровск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 2:1 ОТ;.
«Сибирь» (Новосибирск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 2:1 ОТ;.
«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск) — 3:2 ОТ;.
«Куньлунь» (Пекин) — «Сочи» — 4:2;.
«Трактор» (Челябинск) — «Металлург» (Магнитогорск) — 4:3 ОТ;.
«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3.