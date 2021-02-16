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16 февраля, источник: ТАСС

СКА победил «Спартак» в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

ТАСС, 16 февраля. Петербургский СКА со счетом 3:0 обыграл московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Ледовом дворце в присутствии 8953 зрителей.

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Источник: РИА "Новости"

Шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (6-я минута и 57-я минуты) и Динар Хафизуллин (34). СКА в третий раз за сезон обыграл красно-белых, московский клуб одержал одну победу.

СКА с 76 очками в 55 встречах идет вторым в таблице Западной конференции. Петербургский клуб обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. «Спартак» с 56 очками в 55 матчах занимает девятое место в таблице Запада, уступая подмосковному «Витязю» по дополнительным показателям.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем матче петербуржцы примут московское «Динамо», а красно-белые сыграют в гостях с нижегородским «Торпедо». Оба матча пройдут 18 февраля.

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3:1
1:0, 1:0, 1:1
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