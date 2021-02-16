СКА победил «Спартак» в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

Хоккей, КХЛ, Неделя 2616.02.2021, 19:30 (МСК UTC+3)"Ледовый дворец", 8953 зрителя
|Валерий Брагин
|Олег Знарок
|Магнус Хелльберг
|Юлиус Гудачек(Юлиус Гудачек)
|01:41
|Евгений Кулик
|05:22
|Мальте Стремвалль
|07:44
|Анатолий Никонцев
|10:22
|Евгений Тимкин
|13:44
|Кирилл Марченко
|22:24
|Евгений Кулик
|27:52
|Илья Зубов
|29:38
|Динар Хафизуллин
|32:33
|Яков Рылов
|33:08
|Динар Хафизуллин(Йоонас Кемппайнен, Линден Вей)
|51:34
|Робин Ганзл
|53:44
|Евгений Тимкин
|56:43
|Мальте Стремвалль(Динар Хафизуллин)
|57:08
|Кирилл Марченко
|58:24
|Дмитрий Вишневский(Сергей Широков, Эмиль Юсе)
|58:33
|Мальте Стремвалль
|12
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Алексей Раводин(Россия, Московская область)
|Главный судья
|Денис Наумов(Россия, Тольятти)