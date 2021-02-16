СКА победил «Спартак» в матче КХЛ и выиграл дивизион Боброва

Шайбы забросили Мальте Стрёмвалль (6-я минута и 57-я минуты) и Динар Хафизуллин (34). СКА в третий раз за сезон обыграл красно-белых, московский клуб одержал одну победу.

СКА с 76 очками в 55 встречах идет вторым в таблице Западной конференции. Петербургский клуб обеспечил себе победу в дивизионе Боброва. «Спартак» с 56 очками в 55 матчах занимает девятое место в таблице Запада, уступая подмосковному «Витязю» по дополнительным показателям.

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