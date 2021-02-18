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13:41 (мск), источник: Vesti.kz

Когда-то «Барыс» громил их 8:1 и 7:2. О главном матче для Михайлиса за место в топ-8 «Востока»

Казахстанский клуб «Барыс» сегодня сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который когда-то «не замечал» и выиграл у них уже более двух десятков матчей в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), а сейчас они конкуренты за позицию в плей-офф. О важной дуэли для Юрия Михайлиса — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Столичный клуб замыкает восьмерку сильнейших Восточной конференции, а россияне выше по таблице только по дополнительным показателям (по 64 очка у обоих). Конкуренты провели между собой 35 матчей в турнире и впереди казахстанцы — 22 победы против 13. В текущем сезоне все встречи завершились с одинаковым счетом 3:2: две игры из трех остались за «Автомобилистом».
Для «Барыса» клуб из Екатеринбурга в последние сезоны превратился в серьезную оппозицию, но еще в плей-офф сезона-2013/2014 казахстанская команда уверенно закрывала серию с «Автомобилистом» со счетом 4:0. Еще раньше были встречи, в которых «Барыс» громил соперника 7:2 или 8:1, практически не ощущая сопротивления от тогдашнего аутсайдера Лиги.

Ситуация изменилась три-четыре сезона назад, когда из «Автомобилиста» решили построить суперклуб. Звездой обновленного клуба должен был стать экс-капитан «Барыса» Найджел Доус, но дорогостоящий форвард не смог привести россиян к серьезным успехам в Кубке Гагарина. С ожидаемым уходом из клуба уроженца Канады пошли на спад и результаты команды.
Как и прежде, «Автомобилист» вряд ли уже претендует на главный трофей турнира, но теперь он заметно не уступает «Барысу». Можно даже предположить, что сейчас небольшое преимущество на стороне россиян. Ситуацию изменит только победа в очном противостоянии, чтобы создать себе небольшой задел перед следующими матчами.

Из последних пяти игр в Нур-Султане казахстанцы выиграли только две. Последнее поражение было зафиксировано в начале февраля (2:3), когда решающую шайбу соперники забили за три минуты до финальной сирены. До этого матча были по две победы подряд от каждой из команд: самую серьезную из них одержал «Автомобилист», разгромивший хозяев льда со счетом 7:2.
Кто победит в этот раз? Игра с «Авангардом» показала, что «Барыс» готов бороться даже с одним из лидеров конференции. «Автомобилист», напротив, вернулся к матчам после перерыва с поражения от «Амура». Ключевую роль в обеих встречах сыграли голкиперы: Хенрик Карлссон отразил более 40 бросков, а Якоб Коварж потерял шайбу из виду и пропустил необязательный гол в овертайме.

Возможно, что такой расклад — это шанс для команды Михайлиса, если шведский ветеран из сборной Казахстана снова поймает кураж, а его визави допустит еще несколько ошибок. Поражение для «Барыса» станет ощутимее, ведь они аутсайдеры в гонке и могут еще больше отпустить конкурентов. Нужно биться только за победу: соперник нестабилен, как и столичный клуб, но шансы на победу очень неплохие.

Добавим, что матч между «Барысом» и «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ покажут в прямом эфире. С очередной результативной серией к матчу подходит нападающий Кирилл Панюков, который набрал в первой атакующей тройке уже 14 (7+7) очков.

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