Когда-то «Барыс» громил их 8:1 и 7:2. О главном матче для Михайлиса за место в топ-8 «Востока»
Казахстанский клуб «Барыс» сегодня сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который
Казахстанский клуб «Барыс» сегодня сыграет с «Автомобилистом» из Екатеринбурга, который
Столичный клуб замыкает восьмерку сильнейших Восточной конференции, а россияне выше по таблице только по дополнительным показателям (по 64 очка у обоих). Конкуренты провели между собой 35 матчей в турнире и впереди казахстанцы — 22 победы против 13. В текущем сезоне все встречи завершились с одинаковым счетом 3:2: две игры из трех остались за «Автомобилистом».
Для «Барыса» клуб из Екатеринбурга в последние сезоны превратился в серьезную оппозицию, но еще в
Ситуация изменилась
Как и прежде, «Автомобилист» вряд ли уже претендует на главный трофей турнира, но теперь он заметно не уступает «Барысу». Можно даже предположить, что сейчас небольшое преимущество на стороне россиян. Ситуацию изменит только победа в очном противостоянии, чтобы создать себе небольшой задел перед следующими матчами.
Из последних пяти игр в
Кто победит в этот раз? Игра с «Авангардом» показала, что «Барыс» готов бороться даже с одним из лидеров конференции. «Автомобилист», напротив, вернулся к матчам после перерыва с поражения от «Амура». Ключевую роль в обеих встречах сыграли голкиперы: Хенрик Карлссон отразил более 40 бросков, а Якоб Коварж потерял шайбу из виду и пропустил необязательный гол в овертайме.
Возможно, что такой расклад — это шанс для команды Михайлиса, если шведский ветеран из сборной Казахстана снова поймает кураж, а его визави допустит еще несколько ошибок. Поражение для «Барыса» станет ощутимее, ведь они аутсайдеры в гонке и могут еще больше отпустить конкурентов. Нужно биться только за победу: соперник нестабилен, как и столичный клуб, но шансы на победу очень неплохие.
Добавим, что матч между «Барысом» и «Автомобилистом» в регулярном чемпионате КХЛ покажут в прямом эфире. С очередной результативной серией к матчу подходит нападающий Кирилл Панюков, который набрал в первой атакующей тройке уже 14 (7+7) очков.