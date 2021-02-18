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14:03 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Лямся

ТАСС, 18 февраля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с главным тренером команды финном Томи Лямся. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Новое соглашение рассчитано на один сезон.

«Это важный шаг — подписание нового соглашения, — сказал Лямся. — Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на нынешнем сезоне, направить на него всю свою энергию».

Лямся 41 год, он входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с лета 2017 года, а в 2020-м возглавил клуб. В сезоне-2018/19 Лямся вместе с «Салаватом Юлаевым» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уфимцы уступили омскому «Авангарду» (2−4). Также он тренировал финские клубы «Йокерит» и «Пеликанз», юниорскую сборную Финляндии.

«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в плей-офф КХЛ, уфимский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка после 55 встреч.

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