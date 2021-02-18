«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Лямся
ТАСС, 18 февраля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с главным тренером команды финном Томи Лямся. Об этом сообщает
ТАСС, 18 февраля. Уфимский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» объявил о продлении контракта с главным тренером команды финном Томи Лямся. Об этом сообщает
Новое соглашение рассчитано на один сезон.
«Это важный шаг — подписание нового соглашения, — сказал Лямся. — Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на нынешнем сезоне, направить на него всю свою энергию».
Лямся 41 год, он входит в тренерский штаб «Салавата Юлаева» с лета 2017 года, а в 2020-м возглавил клуб. В сезоне-2018/19 Лямся вместе с «Салаватом Юлаевым» дошел до полуфинала Кубка Гагарина, в котором уфимцы уступили омскому «Авангарду» (2−4). Также он тренировал финские клубы «Йокерит» и «Пеликанз», юниорскую сборную Финляндии.
«Салават Юлаев» в нынешнем сезоне гарантировал себе участие в