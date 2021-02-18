«Салават Юлаев» продлил контракт с главным тренером Лямся

«Это важный шаг — подписание нового соглашения, — сказал Лямся. — Я это очень ценю и надеюсь, что это добавит еще больше спокойствия в нашу работу. Но сейчас мы должны полностью сфокусироваться на нынешнем сезоне, направить на него всю свою энергию».