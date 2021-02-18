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20:00 (мск), источник: ТАСС

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс и одержал шестую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 18 февраля. Уфимский «Салават Юлаев» дома победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч завершился со счетом 3:2.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Солодухин (24-я минута), Филип Ларсен (53) и Александр Кадейкин (60), у проигравших отличились Стефан Да Коста (30) и Данис Зарипов (58). Солодухин набрал 100-е очков в КХЛ.

Команда
Салават Юлаев

Клубы провели четвертый матч друг против друга в текущем сезоне, «Салават Юлаев» одержал вторую победу.

Уфимцы одержали шестую победу кряду и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 56 играх, казанский клуб идет первым, имея в активе 86 очков в 56 встречах. В следующем матче «Салават Юлаев» 20 февраля примет пекинский «Куньлунь», «Ак Барс» в этот же день дома сыграет со столичным «Спартаком».

Ранее в четверг нижнекамский «Нефтехимик» в гостях в овертайме обыграл хабаровский «Амур» (2:1), омский «Авангард» на выезде победил новосибирскую «Сибирь» (3:0), а «Барыс» из Нур-Султана на своем льду оказался сильнее екатеринбургского «Автомобилиста» (2:1).

Салават Юлаев
3:2
0:0, 1:1, 2:1
Ак Барс
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