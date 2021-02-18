«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс и одержал шестую победу подряд в КХЛ

В составе победителей шайбы забросили Вячеслав Солодухин (24-я минута), Филип Ларсен (53) и Александр Кадейкин (60), у проигравших отличились Стефан Да Коста (30) и Данис Зарипов (58). Солодухин набрал 100-е очков в КХЛ.

Команда Салават Юлаев

Клубы провели четвертый матч друг против друга в текущем сезоне, «Салават Юлаев» одержал вторую победу.

Уфимцы одержали шестую победу кряду и располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков в 56 играх, казанский клуб идет первым, имея в активе 86 очков в 56 встречах. В следующем матче «Салават Юлаев» 20 февраля примет пекинский «Куньлунь», «Ак Барс» в этот же день дома сыграет со столичным «Спартаком».