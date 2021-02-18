«Пропустили ненужный гол, но продолжили играть по заданию». Михайлис — о победе над «Автомобилистом» в КХЛ

«Равная игра была. Знали, что соперник очень здорово играет первый период, готовились к нему. Так и получилось. Реализовали большинство. Ведя в счете, не сказать что расслабились, но в меньшинстве за несколько секунд до выхода пятого игрока на поле пропустили ненужный гол. Продолжили играть по заданию, и хорошая позиционная атака привела к успеху», — приводит его слова пресс-служба клуба.