«Пропустили ненужный гол, но продолжили играть по заданию». Михайлис — о победе над «Автомобилистом» в КХЛ

«Равная игра была. Знали, что соперник очень здорово играет первый период, готовились к нему. Так и получилось. Реализовали большинство. Ведя в счете, не сказать что расслабились, но в меньшинстве за несколько секунд до выхода пятого игрока на поле пропустили ненужный гол. Продолжили играть по заданию, и хорошая позиционная атака привела к успеху», — приводит его слова пресс-служба клуба.
Благодаря этому успеху «Барыс» набрал 66 очков и с восьмого места поднялся на шестое, тогда как «Автомобилист» с седьмой позиции опустился на восьмую, имея в активе на два балла меньше.
Следующий матч казахстанский клуб проведет на своем льду с «Сибирью» 21 февраля.