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18 февраля, источник: Vesti.kz

«Пропустили ненужный гол, но продолжили играть по заданию». Михайлис — о победе над «Автомобилистом» в КХЛ

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис поделился эмоциями от домашней игры с «Автомобилистом» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев льда.

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«Равная игра была. Знали, что соперник очень здорово играет первый период, готовились к нему. Так и получилось. Реализовали большинство. Ведя в счете, не сказать что расслабились, но в меньшинстве за несколько секунд до выхода пятого игрока на поле пропустили ненужный гол. Продолжили играть по заданию, и хорошая позиционная атака привела к успеху», — приводит его слова пресс-служба клуба.

Благодаря этому успеху «Барыс» набрал 66 очков и с восьмого места поднялся на шестое, тогда как «Автомобилист» с седьмой позиции опустился на восьмую, имея в активе на два балла меньше.

Следующий матч казахстанский клуб проведет на своем льду с «Сибирью» 21 февраля.

Барыс
2:1
1:0, 0:0, 1:1
Автомобилист
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