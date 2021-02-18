Финский «Йокерит» стал пятым участником Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ
ТАСС, 18 февраля. Хельсинкский «Йокерит» стал пятым участником
ТАСС, 18 февраля. Хельсинкский «Йокерит» стал пятым участником
Основное время матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит — «Динамо» (Минск) завершилось со счетом 2:2, команда из Белоруссии выиграла в серии буллитов. Финский клуб набрал одно очко, благодаря чему досрочно обеспечил себе место в
«Йокерит» наберет минимум 66 очков в 56 матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее в
В следующем матче «Йокерит» 20 февраля примет «Динамо» из Москвы, минский клуб в этот же день дома сыграет с челябинским «Трактором».
«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, клуб в каждом сезоне выходил в
Также в четверг ярославский «Локомотив» обыграл рижское «Динамо» (5:1), череповецкая «Северсталь» переиграла пекинский «Куньлунь» (3:1), московский «Спартак» оказался сильнее нижегородского «Торпедо» (3:2). Магнитогорский «Металлург» в серии буллитов обыграл подольский «Витязь» (2:1).