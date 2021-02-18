Финский «Йокерит» стал пятым участником Кубка Гагарина от Западной конференции КХЛ

Основное время матча регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит — «Динамо» (Минск) завершилось со счетом 2:2, команда из Белоруссии выиграла в серии буллитов. Финский клуб набрал одно очко, благодаря чему досрочно обеспечил себе место в плей-офф.

Команда Йокерит

«Йокерит» наберет минимум 66 очков в 56 матчах, клуб занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Ранее в плей-офф КХЛ от Запада вышли ЦСКА, СКА, московское «Динамо» и ярославский «Локомотив».

В следующем матче «Йокерит» 20 февраля примет «Динамо» из Москвы, минский клуб в этот же день дома сыграет с челябинским «Трактором».

«Йокерит» выступает в КХЛ с сезона-2014/15, клуб в каждом сезоне выходил в плей-офф, лучшим достижением команды в Кубке Гагарина является выход в четвертьфинал.