Московское «Динамо» обыграло СКА в 400-м матче Крикунова во главе клуба

Дублем у москвичей отметился Юусо Хиетанен (8-я и 15-я минуты), еще одна шайба на счету Оскара Линдберга (60). В составе хозяев гол на счету Мальте Стрёмвалля (32).

Матч стал 400-м для Владимира Крикунова в качестве главного тренера московского клуба. 70-летний специалист возглавляет «Динамо» с октября 2018 года. Крикунов также работал в «Динамо» с 2004 по 2008 год, в сезоне-2004/05 клуб под его руководством стал чемпионом России.

Команда ХК Динамо

«Динамо» обыграло петербуржцев во всех четырех матчах текущего сезона.

Подопечные Крикунова располагаются на третьей строчке таблицы Западной конференции, набрав в 57 матчах 78 очков. Идущий вторым СКА имеет в активе 76 очков в 56 играх и идет выше «Динамо» за счет того, что является победителем другого дивизиона.