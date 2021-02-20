Капитан «Автомобилиста» Дацюк вернется в состав в следующем матче КХЛ

Встреча между «Автомобилистом» и «Сочи» пройдет 21 февраля в Екатеринбурге. 42-летний Дацюк не играл с 5 декабря.
Ранее пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что форвард готовится к заключительным встречам регулярного чемпионата и плей-офф по индивидуальной программе.
«Завтра он будет играть. Это все [пропуск матчей] было по плану», — сказал Рябков.
Дацюк является чемпионом мира и Олимпийских игр, двукратным обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне он провел 47 игр и набрал 34 (11 голов + 23 результативные передачи) балла за результативность. «Автомобилист» уже гарантировал себе место в плей-офф КХЛ. Екатеринбургская команда после 56 игр набрала 64 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.