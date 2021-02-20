Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо Мн
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Куньлунь
42
Хоккей. КХЛ
перерыв
Йокерит
ХК Динамо
31
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
20:30
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Нефтехимик
30
Хоккей. НХЛ
21.02
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
21.02
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
21.02
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
21.02
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
21.02
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
21.02
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
21.02
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
21.02
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
21.02
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Виннипег Джетс
02
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
12
Все события
Фоторепортажи
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
13«Краснодар» дома проиграл загребскому «Динамо»
15:45 (мск), источник: ТАСС

Капитан «Автомобилиста» Дацюк вернется в состав в следующем матче КХЛ

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк вернется в состав команды в следующем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Сочи». Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча между «Автомобилистом» и «Сочи» пройдет 21 февраля в Екатеринбурге. 42-летний Дацюк не играл с 5 декабря.

Команда
Автомобилист

Ранее пресс-служба «Автомобилиста» сообщила, что форвард готовится к заключительным встречам регулярного чемпионата и плей-офф по индивидуальной программе.

«Завтра он будет играть. Это все [пропуск матчей] было по плану», — сказал Рябков.

Дацюк является чемпионом мира и Олимпийских игр, двукратным обладателем Кубка Стэнли. В нынешнем сезоне он провел 47 игр и набрал 34 (11 голов + 23 результативные передачи) балла за результативность. «Автомобилист» уже гарантировал себе место в плей-офф КХЛ. Екатеринбургская команда после 56 игр набрала 64 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Читайте также
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
Осака второй раз в карьере стала победительницей Australian Open
Разоблачитель допинга в России назвал абсурдом допуск ее на ОИ
Майгуров: Гараничев покинул чемпионат мира
У футболиста «Зенита» найден коронавирус
Головин остановит «ПСЖ»: Топ-5 ставок выходных
«Лацио» - «Сампдория» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
«Вальядолид» - «Реал» и другие матчи чемпионата Испании (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь