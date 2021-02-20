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19:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло финский «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0). «Бело-голубые» смогли сравнять счет в концовке матча, забросив шайбу за 27 секунд до конца основного времени. В составе «Динамо» шайбы забросили Владимир Брюквин (20-я минута), Магнус Пяярви-Свенссон (45), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Сергеев (60) и Дмитрий Кагарлицкий (62). У «Йокерита» дубль сделал Давид Скленичка (37 и 40), также отличились Ииро Пакаринен (32) и Брайан О’Нилл (51).

Яшкин, забросив 36-ю шайбу в сезоне, побил рекорд КХЛ для чешских игроков по голам за один регулярный чемпионат. Ранее лучшим результатом для чешских игроков за сезон были 35 голов, забитые в сезоне-2008/09 Яном Мареком из магнитогорского «Металлурга» и Павлом Брендлом из нижегородского «Торпедо».

Йокерит
4:5ОТ
0:1, 3:0, 1:3
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