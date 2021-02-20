Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло финский «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Московское «Динамо» в овертайме обыграло финский «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0). «Бело-голубые» смогли сравнять счет в концовке матча, забросив шайбу за 27 секунд до конца основного времени. В составе «Динамо» шайбы забросили Владимир Брюквин (20-я минута), Магнус
Яшкин, забросив 36-ю шайбу в сезоне, побил рекорд КХЛ для чешских игроков по голам за один регулярный чемпионат. Ранее лучшим результатом для чешских игроков за сезон были 35 голов, забитые в сезоне-2008/09 Яном Мареком из магнитогорского «Металлурга» и Павлом Брендлом из нижегородского «Торпедо».