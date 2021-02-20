Московское «Динамо» обыграло «Йокерит» и одержало четвертую победу подряд

Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0). «Бело-голубые» смогли сравнять счет в концовке матча, забросив шайбу за 27 секунд до конца основного времени. В составе «Динамо» шайбы забросили Владимир Брюквин (20-я минута), Магнус Пяярви-Свенссон (45), Дмитрий Яшкин (47), Андрей Сергеев (60) и Дмитрий Кагарлицкий (62). У «Йокерита» дубль сделал Давид Скленичка (37 и 40), также отличились Ииро Пакаринен (32) и Брайан О’Нилл (51).