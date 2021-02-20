Хоккеисты минского «Динамо» обыграли челябинский «Трактор» в матче чемпионата КХЛ

С самого начала первого периода минчане демонстрировали активный хоккей и несколько раз угрожали воротам соперников, бросая практически из любых положений. «Зубры» превосходили соперников по всем статьям, однако реализация оставляла желать лучшего. Хороший момент был у Павла Варфоломеева, однако он не смог поразить цель. Могли также отличиться Кирилл Воронин и Бреннан Менелл. Впрочем, Доминик Фурх также не оставался без работы, парировав броски Ника Бэйлена, Игоря Исаева и Томаша Гики.

Во втором периоде обе команды демонстрировали динамичный хоккей, шайба практически не задерживалась в средней зоне. На 26-й минуте игрок «Трактора» и сборной Беларуси Ник Бэйлен едва не забросил шайбу, но чешский голкипер динамовцев был на высоте. Через минуту шанс отличиться не использовал Бреннан Менелл, убежавший на рандеву с Романом Виллом. Но бросок с неудобной руки цели не достиг. Однако уже в следующей атаке счет открыл нападающий «зубров» Зак Митчелл, реализовавший практически буллитный выход к воротам «тракторозаводцев».

Увы, удержать преимущество динамовцы до конца второго периода не сумели. Череда необязательных удалений привела к тому, что заметно уставшие хозяева площадки не смогли воспрепятствовать Нику Бэйлену дальним выстрелом сравнять счет.

Гости продолжили прессинг оборонительных порядков «зубров», которые продолжили нарушать правила, оказавшись втроем против пяти соперников второй раз за вторую двадцатиминутку. Благо гости оба раза не смогли реализовать свое большинство.

После второго перерыва минчане без раскачки пошли вперед и могли несколько раз огорчить соперников. Но челябинцы смогли не только выровнять ситуацию, но и увеличить счет в свою пользу. На 49-й минуте Франсис Паре оказавшись под давлением соперников ошибся и выбросил шайбу на клюшку Нику Бэйлену. Игрок сборной Беларуси шанс заработать 201-е очко в матчах КХЛ не упустил, переиграв Доминика Фурха. Пропустив шайбу «зубры» приложили немало усилий чтобы отыграться. Менее чем за четыре минуты до конца матча они принесли плоды. Степан Фальковский оказался самым расторопным у ворот гостей и забросил шайбу в ворота Романа Вилла.