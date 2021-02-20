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22:01 (мск), источник: ТАСС

«Ак Барс» в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ

ТАСС, 20 февраля. Казанский «Ак Барс» в пятый раз стал победителем Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Основное время домашнего матча регулярного чемпионата против московского «Спартака» завершилось со счетом 2:2, матч продолжается. «Ак Барс» набрал минимум одно очко и стал недосягаем для идущего вторым омского «Авангарда» в турнирной таблице Восточной конференции.

Ранее «Ак Барс» выигрывал Восточную конференцию в сезонах-2009/10, 2014/15, 2017/18 и 2019/20. Трижды казанский клуб становился обладателем Кубка Гагарина, что является рекордом КХЛ.

Ак Барс
2:3ОТ
1:0, 0:0, 1:2
Спартак
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