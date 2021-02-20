«Ак Барс» в пятый раз одержал победу в Восточной конференции КХЛ

Основное время домашнего матча регулярного чемпионата против московского «Спартака» завершилось со счетом 2:2, матч продолжается. «Ак Барс» набрал минимум одно очко и стал недосягаем для идущего вторым омского «Авангарда» в турнирной таблице Восточной конференции.