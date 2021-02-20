Рижское «Динамо» впервые с 2011 года обыграло ЦСКА в гостевом матче КХЛ

У победителей шайбы забросили Рис Скарлетт (30-я минута), Геннадий Столяров (31), Рихардс Букартс (33) и Микс Индрашис (60). В составе армейцев гол на счету Никиты Коростелева (37).

Рижское «Динамо» прервало десятиматчевую проигрышную серию в КХЛ. У ЦСКА на матч были заявлены 15 игроков не старше 20 лет, а средний возраст хоккеистов в заявке армейцев составил 20 лет 295 дней. «Динамо» не обыгрывало ЦСКА на выезде с января 2011 года (4:3).

Армейцы, уже обеспечившие себе победу в Западной конференции, имеют в активе 85 очков в 57 матчах. «Динамо» идет последним в таблице с 27 очками в 57 встречах.

В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях 23 февраля с череповецкой «Северсталью», рижане в тот же день примут уфимский «Салават Юлаев».

Другие матчи игрового дня

«Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 3:0;.

«Салават Юлаев» — «Куньлунь» (Пекин) — 5:4;.

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Авангард» (Омск) — 2:3;.