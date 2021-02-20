«Локомотив» обыграл СКА и одержал третью победу подряд в КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). На гол Йоонаса Кемппайнена (11-я минута) хозяева ответили точными бросками Рушана Рафикова (32) и Павла Красковского (60), который забросил шайбу за 26 секунд до окончания основного времени матча.