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13:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» назвал состав на последний домашний матч «регулярки» КХЛ

Начало в 17:00.

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Источник: РИА "Новости"

ХК «Барыс» назвал состав на последний домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором он примет новосибирскую «Сибирь», сообщают Vesti.kz.

Во время загрузки произошла ошибка.

Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в 17:00 по времени Нур-Султана.

Вратарь: Хенрик Карлссон (Денис Каратаев);.

Даррен Диц — Алексей Маклюков, Кирилл Панюков — Фил Варон — Линус Виделль;.

Алекс Линтуниеми — Джесси Блэкер, Якоб Лилья — Кертис Волк — ;.

Диллон Хетерингтон — Самат Данияр, Роман Старченко — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов;.

Максим Мусоров, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.

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