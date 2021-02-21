«Барыс» назвал состав на последний домашний матч «регулярки» КХЛ
Начало в 17:00.
Начало в 17:00.
ХК «Барыс» назвал состав на последний домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором он примет новосибирскую «Сибирь», сообщают Vesti.kz.
Встреча состоится сегодня, 21 февраля, в 17:00 по времени
Вратарь: Хенрик Карлссон (Денис Каратаев);.
Даррен Диц — Алексей Маклюков, Кирилл Панюков — Фил Варон — Линус Виделль;.
Алекс Линтуниеми — Джесси Блэкер, Якоб Лилья — Кертис Волк — ;.
Диллон Хетерингтон — Самат Данияр, Роман Старченко — Дмитрий Гурков — Алихан Асетов;.
Максим Мусоров, Павел Акользин — Антон Сагадеев — Дмитрий Шевченко.