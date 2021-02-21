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16:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» разгромно проиграл «Сибири» и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ

Команде в «регулярке» осталось провести три матча.

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Источник: РИА "Новости"

«Барыс» разгромно проиграл новосибирской «Сибири» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Дублем у победителей отметился Владислав Ушенин (24-я и 31-я минуты), а еще по шайбе забросили Дмитрий Саюстов (33-я), Олег Ли (52-я) и Данил Романцев (56-я). Единственный гол в составе «Барыса» при счете 0:5 забил Никита Михайлис, на 57-й минуте.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Барыса» после этого поражения осталось 66 очков. Столько же баллов у нижегородского «Торпедо», которое накануне обошло казахстанскую команду. «Барыс» пока седьмой, «Торпедо» — шестое, а «Автомобилист» — восьмой.

«Барысу» в «регулярке» КХЛ осталось провести три матча: с «Ак Барсом» (23 февраля), «Куньлунем» (25 февраля) и «Авангардом» (27 февраля).

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1:5
0:0, 0:3, 1:2
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