«Барыс» разгромно проиграл «Сибири» и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ

«Барыс» разгромно проиграл новосибирской «Сибири» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в Нур-Султане завершилась со счетом 5:1. Дублем у победителей отметился Владислав Ушенин (24-я и 31-я минуты), а еще по шайбе забросили Дмитрий Саюстов (33-я), Олег Ли (52-я) и Данил Романцев (56-я). Единственный гол в составе «Барыса» при счете 0:5 забил Никита Михайлис, на 57-й минуте.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_b3a5e40e9897f4a447c6c21b903b0ac4_hd/q768513/8b43af21e7ee7a4bed7cf51e4ff49014/4769587904?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

У «Барыса» после этого поражения осталось 66 очков. Столько же баллов у нижегородского «Торпедо», которое накануне обошло казахстанскую команду. «Барыс» пока седьмой, «Торпедо» — шестое, а «Автомобилист» — восьмой.