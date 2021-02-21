«Барыс» разгромно проиграл «Сибири» и не смог вернуться на шестое место Восточной конференции КХЛ
Команде в «регулярке» осталось провести три матча.
Команде в «регулярке» осталось провести три матча.
«Барыс» разгромно проиграл новосибирской «Сибири» в последнем домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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У «Барыса» после этого поражения осталось 66 очков. Столько же баллов у нижегородского «Торпедо», которое накануне обошло казахстанскую команду. «Барыс» пока седьмой, «Торпедо» — шестое, а «Автомобилист» — восьмой.
«Барысу» в «регулярке» КХЛ осталось провести три матча: с «Ак Барсом» (23 февраля), «Куньлунем» (25 февраля) и «Авангардом» (27 февраля).