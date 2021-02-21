Михайлис сообщил о возвращении Фрэттина в состав «Барыса»

«Не было должного настроя на игру у нас, пытались исправить ситуацию, но ничего не получалось. Очень плохо играли сегодня в обороне, в средней зоне, в атаке. Будем делать выводы, исправляться. В следующем матче будет совсем другая игра. Мэтт Фрэттин едет с нами в поездку на следующей неделе, рассчитываем, что сыграет в ближайших матчах», — сказал Михайлис журналистам.