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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис сообщил о возвращении Фрэттина в состав «Барыса»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис заявил, что канадский форвард команды Мэттью Фрэттин сыграет в ближайших матчах КХЛ, сообщает агентство «Р-Спорт».

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«Не было должного настроя на игру у нас, пытались исправить ситуацию, но ничего не получалось. Очень плохо играли сегодня в обороне, в средней зоне, в атаке. Будем делать выводы, исправляться. В следующем матче будет совсем другая игра. Мэтт Фрэттин едет с нами в поездку на следующей неделе, рассчитываем, что сыграет в ближайших матчах», — сказал Михайлис журналистам.

Напомним, «Барыс» сегодня проиграл «Сибири» в Нур-Султане со счетом 1:5. Фрэттин из-за травмы не играл с 23 января. В текущем сезоне форвард набрал 25 очков (11 голов, 14 передач) в 47 матчах.

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