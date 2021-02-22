Гонка с «Авто» и «Торпедо», или почему «Барыс» еще не обречен после разгрома от «Сибири» в КХЛ

Казахстанский клуб «Барыс» в третий раз в сезоне проиграл новосибирской «Сибири» и откатился на восьмое место в Восточной конференции КХЛ. О финишной прямой для столичной команды и ее прямых конкурентов — в материале корреспондента Vesti.kz.

После двух домашних игр казахстанский клуб должен был переиграть «немотивированного» соперника из Новосибирска, но был разбит россиянами со счетом 1:5. Необязательная потеря очков ослабила позиции «Барыса», но шанс на повышение по таблице еще остается. Дополнительные одно-два очка сделали бы это сейчас, но столичные хоккеисты не смогли реализовать почти три десятка бросков. Крупное поражение вдвойне удивительно, ведь «Сибирь» не забивала больше двух голов в последних встречах.

Команда Барыс

Оставшиеся игры «Барыса» в регулярном чемпионате:

23 февраля — «Ак Барс» (на выезде) — 40 на 60;

25 февраля — «Куньлунь» (на выезде) — 70 на 30;

27 февраля — «Авангард» (на выезде) — 45 на 55.

Впереди «Барыс» ждут испытания, которые будут еще сложнее, а право на ошибку уже реализовано. Упираться будет даже «Куньлунь», игры с которым для казахстанцев по сезону складываются очень непросто. Но тут может сработать другой «бонус». «Ак Барс» с «Авангардом» уже практически решили турнирные задачи, поэтому можно ожидать, что кто-то из лидеров останется в запасе. В подтверждение можно вспомнить, что казанцы проиграли три из пяти последних матчей. Поэтому «холодный душ» с «Сибирью» должен встряхнуть «Барыс», если они реально рассчитывают на движение по таблице КХЛ.

Оставшиеся игры «Трактора»:

23 февраля — «Сибирь» (дома) — 65 на 35;

25 февраля — «Торпедо» (дома) — 55 на 45;

27 февраля — «Металлург» (на выезде) — 45 на 55.

Челябинцы практически выиграли гонку за пятое место. Им нужно взять всего два очка, чтобы оказаться недосягаемыми для конкурентов, ведь у них преимущество по дополнительным показателям. Но в каком матче это произойдет? «Сибирь» ни разу не проиграла «Трактору» в основное время, а «Торпедо» тоже претендует на место повыше в Восточной конференции. Не сдастся и «Металлург»: магнитогорцы соревнуются с «Салаватом Юлаевым» за третье место в конференции.

Оставшиеся игры «Автомобилиста»:

23 февраля — «Динамо» Москва (на выезде) — 40 на 60;

25 февраля — «Сочи» (на выезде) — 60 на 40;

27 февраля — «Сибирь» (дома) — 55 на 45.

Москвичи переиграли «Автомобилист» во всех трех матчах сезона, забив соперникам 17 голов. Позитивнее выглядят перспективы в игре с аутсайдером турнира, но «Сочи» уже наказал за недооценку в Екатеринбурге, когда едва не вырвал победу у фаворита (4:3 Б). Встреча с «Сибирью»? Как и с «Сочи», «Автомобилист» имеет больше шансов на успех, но единственная дуэль с десятью забитыми шайбами в Новосибирске завершилась в пользу хозяев льда.

Оставшиеся игры «Торпедо»:

23 февраля — «Локомотив» (на выезде) — 35 на 65;

25 февраля — «Трактор» (на выезде) — 45 на 55;

27 февраля — «Нефтехимик» (на выезде) — 65 на 35.

Как и «Барыс», «Торпедо» завершает сезон на выезде. В сезонной серии с «Локомотивом» нижегородцы впереди (2:1), но победы одерживают строго на своем льду. Единственный вояж в Ярославль завершился крупной неудачей (0:5). Примерно такая же ситуация в дуэли с «Трактором»: «Торпедо» выигрывает со счетом 2:1 после двух выигрышей дома, но еще встреча пройдет в Челябинске. «Нефтехимик» дважды был разбит в Нижнем Новгороде, но в начале января «Торпедо» было обыграно в буллитной серии в гостях.

Таким образом, если пятая команда «Востока» уже определена, то трио клубов с 66 очками имеет примерно равные шансы избежать восьмой позиции. Возможно, что «Барысу» не нужно будет биться за максимум очков, а хватит и трех-четырех баллов. Почему? «Торпедо» и «Трактор» тоже способны неожиданно потерять очки, как сделал это «Барыс» в матче с «Сибирью». Пропуском на места выше восьмого станут 70 и более очков.