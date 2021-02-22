Плюс Фрэттин, минус Блэкер. «Барыс» назвал состав на последний выезд регулярного чемпионата

Сегодня, 22 февраля, ХК «Барыс» отправился на последнюю гостевую серию регулярного чемпионата нынешнего сезона, сообщается на сайте клуба. Матчи также станут заключительными для казахстанской команды перед стартом Кубка Гагарина.

«Барыс» отправился в поездку по маршруту Казань — Мытищи — Балашиха. 23 февраля подопечные Юрия Михайлиса сыграют с «Ак Барсом», 25 февраля — с «Куньлунем», а 27 февраля — с «Авангардом».

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 27, 23.02.2021, 14:30 Ак Барс - Барыс -

Отметим, что в состав вернулся форвард Мэтт Фрэттин, восстановившийся после травмы.

Вратари: Хенрик Карлссон, Сергей Кудрявцев, Денис Каратаев;.

защитники: Самат Данияр, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алекс Линтуниеми, Алексей Маклюков, Валерий Орехов, Диллон Хетерингтон, Егор Шалапов;.

нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Фил Варон, Линус Виделль, Кертис Волк, Дмитрий Гурков, Максим Мусоров, Никита Михайлис, Якоб Лилья, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Напомним, что защитник Джесси Блэкер переведен в список травмированных и пропустит ближайшие матчи.

В Восточной конференции КХЛ «Барыс» занимает восьмое место, набрав 66 очков в 57 матчах.