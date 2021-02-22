«Барыс» потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ

В нынешнем сезоне Блэкер провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 10 (3+7) очков.

Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Барысу», который уже обеспечил себе выход в плей-офф, осталось провести три гостевые встречи — против «Ак Барса» (23 февраля), «Куньлуня РС» (25 февраля) и «Авангарда» (27 февраля).