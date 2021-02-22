«Барыс» потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ
До конца «регулярки» осталось провести три гостевые встречи.
До конца «регулярки» осталось провести три гостевые встречи.
Защитник «Барыса» Джесси Блэкер переведен в список травмированных игроков, сообщается на сайте КХЛ.
Хоккеист сборной Казахстана получил травму в прошедшем матче с «Сибирью» и пропустит ближайшие игры команды.
В нынешнем сезоне Блэкер провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Барысу», который уже обеспечил себе выход в
В Восточной конференции КХЛ «Барыс» на сегодня занимает восьмое место, набрав 66 очков в 57 матчах, и при таком раскладе в первом раунде Кубка Гагарина выходит на «Ак Барс».