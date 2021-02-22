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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» потерял ключевого защитника перед плей-офф КХЛ

До конца «регулярки» осталось провести три гостевые встречи.

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Защитник «Барыса» Джесси Блэкер переведен в список травмированных игроков, сообщается на сайте КХЛ.

Команда
Барыс

Хоккеист сборной Казахстана получил травму в прошедшем матче с «Сибирью» и пропустит ближайшие игры команды.

В нынешнем сезоне Блэкер провел в регулярном чемпионате КХЛ 45 матчей и набрал 10 (3+7) очков.
Отметим, что до конца регулярного чемпионата «Барысу», который уже обеспечил себе выход в плей-офф, осталось провести три гостевые встречи — против «Ак Барса» (23 февраля), «Куньлуня РС» (25 февраля) и «Авангарда» (27 февраля).

В Восточной конференции КХЛ «Барыс» на сегодня занимает восьмое место, набрав 66 очков в 57 матчах, и при таком раскладе в первом раунде Кубка Гагарина выходит на «Ак Барс».

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