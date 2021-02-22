Спасет «Барыс» от «Ак Барса». Кто может усилить игру казахстанского клуба до старта в Кубке Гагарина
Регулярный чемпионат подходит к развязке.
Регулярный чемпионат подходит к развязке.
В последней выездной серии регулярного чемпионата КХЛ в состав ХК «Барыс» должен вернуться канадский снайпер Мэтт Фрэттин, который стал одной главных фигур в успешном для казахстанской команды декабре. О роли 33-летнего нападающего в игровых построениях — в материале корреспондента Vesti.kz.
Канадский голеадор после слабого старта в турнире разыгрался и набрал 25 (11+14) очков в 47 матчах. Успешным для игрока и клуба получился декабрь, когда казахстанская команда одержала девять побед при двух поражениях. Фрэттин отметился в этом месяце 12 очками, а это практически половина из всех набранных им баллов в сезоне.
Три шайбы из семи в исполнении канадца стали победными для клуба, а в выигранном матче с «Металлургом» Фрэттин принял участие во всех голевых атаках. Сначала он забил гол и отдал результативную передачу, а в овертайме принес два очка еще одной шайбой (3:2 ОТ). Для флангового снайпера это пока единственный гол в дополнительных пятиминутках в текущем турнире.
Первый месяц 2021 года вышел не очень удачным для канадского нападающего: играя в первой тройке атаки, он набрал всего пять (2+3) очков. Форвард не выходит на лед с гостевого матча против «Витязя», который «Барыс» выиграл 23 января в овертайме (5:4 ОТ), а Фрэттин очками не отметился, но сыграл около семи минут.
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Добавим, что «Барыс» продолжает гонку с «Автомобилистом» и «Торпедо» за места с шестого по восьмое в Восточной конференции. Казахстанской команде осталось провести три встречи на выезде — соперниками станут «Ак Барс» (23 февраля), «Куньлунь» (25 февраля) и «Авангард» (27 февраля).