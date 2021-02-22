Спасет «Барыс» от «Ак Барса». Кто может усилить игру казахстанского клуба до старта в Кубке Гагарина

В последней выездной серии регулярного чемпионата КХЛ в состав ХК «Барыс» должен вернуться канадский снайпер Мэтт Фрэттин, который стал одной главных фигур в успешном для казахстанской команды декабре. О роли 33-летнего нападающего в игровых построениях — в материале корреспондента Vesti.kz.

Канадский голеадор после слабого старта в турнире разыгрался и набрал 25 (11+14) очков в 47 матчах. Успешным для игрока и клуба получился декабрь, когда казахстанская команда одержала девять побед при двух поражениях. Фрэттин отметился в этом месяце 12 очками, а это практически половина из всех набранных им баллов в сезоне.

Три шайбы из семи в исполнении канадца стали победными для клуба, а в выигранном матче с «Металлургом» Фрэттин принял участие во всех голевых атаках. Сначала он забил гол и отдал результативную передачу, а в овертайме принес два очка еще одной шайбой (3:2 ОТ). Для флангового снайпера это пока единственный гол в дополнительных пятиминутках в текущем турнире.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_23a81670f2adf6a9da342b6680c2fd21_hd/q747721/466d96bee3207ea7bfe4718cca0b1c41/4769675056?sr=45&type_id=18&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Первый месяц 2021 года вышел не очень удачным для канадского нападающего: играя в первой тройке атаки, он набрал всего пять (2+3) очков. Форвард не выходит на лед с гостевого матча против «Витязя», который «Барыс» выиграл 23 января в овертайме (5:4 ОТ), а Фрэттин очками не отметился, но сыграл около семи минут.

Команда Барыс

«39"-й номер, скорее всего, снова сыграет в трио с Филом Вароном и Кириллом Панюковым, если тренерский штаб не внесет изменения в состав перед началом плей-офф. Такой поворот возможен даже с учетом найденного взаимопонимания между игроками, ведь команде нужен будет результат, а от ведущей атакующей тройки будет повышенный спрос. Не исключено, что предпочтение отдадут Линусу Виделлю, который заменит Панюкова, а Кирилл опустится ниже по ротации. Так или иначе, но отдохнувший Фрэттин должен снова стать важным элементом команды. Появление Алихана Асетова в большинстве или возвращение к связке Никита Михайлис — Кертис Волк — Якоб Лилья — тоже подтверждение того, что в «Барысе» ищут усиление игры. Опытный канадец усилит игру казахстанской команды, которая отчаянно пытается финишировать выше восьмого места. «Барыс» не хочет играть с «Ак Барсом», ведь казанцы — это главные претенденты на Кубок Гагарина. Столичные хоккеисты способны собраться на финишный рывок, а вклад Фрэттина может стать ключевым, как было в декабре прошлого года.