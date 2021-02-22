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22:17 (мск), источник: ТАСС

Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ

ТАСС, 22 февраля. Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» завоевали путевки в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после поражения подольского «Витязя» от хельсинкского «Йокерита».

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Источник: ИТАР-ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу финской команды. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). У проигравших отличился Даниил Пыленков (31).

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В турнирной таблице Западной конференции «Йокерит», который ранее обеспечил себе место в плей-офф, занимает пятое место, набрав в 58 матчах 69 очков. «Витязь» с 57 очками после 57 игр идет девятым. Идущее шестым минское «Динамо» (65 очков) и расположившаяся на седьмой строчке «Северсталь» (64) не опустятся ниже восьмого места и сыграют в плей-офф КХЛ сезона-2020/21.

На данный момент определились 15 из 16 участников Кубка Гагарина. Последнее место в плей-офф разыграют «Витязь» и московский «Спартак», который в таблице Западной конференции опережает подмосковный клуб на три очка за три матча до конца чемпионата. «Витязь» и «Спартак» проведут между собой последний матч в текущем регулярном чемпионате, встреча запланирована на 27 февраля.

В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.

Йокерит
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Витязь
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