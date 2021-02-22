Минское «Динамо» и «Северсталь» вышли в плей-офф КХЛ
ТАСС, 22 февраля. Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» завоевали путевки в
ТАСС, 22 февраля. Минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь» завоевали путевки в
Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу финской команды. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Петер Регин (8-я минута), Джордан Шредер (22), Никлас Йенсен (49), Никлас Фриман (50) и Юлиус Юнттила (53). У проигравших отличился Даниил Пыленков (31).
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В другом матче игрового дня петербургский СКА в гостях обыграл пекинский «Куньлунь» со счетом 4:3, проигрывая по ходу встречи 0:3.