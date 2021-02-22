Минское «Динамо» вышло в плей-офф чемпионата КХЛ

Выход в следующую стадию турнира стал возможен после того, как подольский «Витязь» уступил финскому «Йоккериту» со счетом 1:5. Таким образом, «зубры» окончательно обосновались в восьмерке сильнейших дружин конференции «Запад», став недосягаемыми для преследователей.

Минское «Динамо» сыграет в плей-офф КХЛ в пятый раз, в последний раз они играли за Кубок Гагарина в сезоне 2016/2017. Команда ни разу не проходила первый раунд плей-офф.