Минское «Динамо» вышло в плей-офф чемпионата КХЛ
22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» вышли в
22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» вышли в
Выход в следующую стадию турнира стал возможен после того, как подольский «Витязь» уступил финскому «Йоккериту» со счетом 1:5. Таким образом, «зубры» окончательно обосновались в восьмерке сильнейших дружин конференции «Запад», став недосягаемыми для преследователей.
Минское «Динамо» сыграет в
В регулярном чемпионате минчанам осталось провести еще три поединка: 23 февраля дома с «Амуром», 25 февраля в гостях с рижским «Динамо» и 27 февраля также в гостях с питерским СКА.