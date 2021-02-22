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22 февраля, источник: БЕЛТА

Минское «Динамо» вышло в плей-офф чемпионата КХЛ

22 февраля, /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» вышли в плей-офф чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Выход в следующую стадию турнира стал возможен после того, как подольский «Витязь» уступил финскому «Йоккериту» со счетом 1:5. Таким образом, «зубры» окончательно обосновались в восьмерке сильнейших дружин конференции «Запад», став недосягаемыми для преследователей.

Минское «Динамо» сыграет в плей-офф КХЛ в пятый раз, в последний раз они играли за Кубок Гагарина в сезоне 2016/2017. Команда ни разу не проходила первый раунд плей-офф.

В регулярном чемпионате минчанам осталось провести еще три поединка: 23 февраля дома с «Амуром», 25 февраля в гостях с рижским «Динамо» и 27 февраля также в гостях с питерским СКА.

Йокерит
5:1
1:0, 1:1, 3:0
Витязь
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