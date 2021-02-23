«Локомотив» победил «Торпедо» в матче КХЛ
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Коршков (8-я минута), Андре Петерссон (11), Павел Красковский (23) и Денис Алексеев (31). У «Торпедо» отличился Дамир Жафяров (9).
Обе команды уже гарантировали себе выход в