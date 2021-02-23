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16:23 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» победил «Торпедо» в матче КХЛ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Хоккеисты ярославского «Локомотива» обыграли нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Коршков (8-я минута), Андре Петерссон (11), Павел Красковский (23) и Денис Алексеев (31). У «Торпедо» отличился Дамир Жафяров (9).

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф. Следующий матч «Локомотив», одержавший четвертую победу подряд, проведет дома 25 февраля против ЦСКА, «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».

Локомотив
4:1
2:1, 2:0, 0:0
Торпедо НН
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