«Локомотив» победил «Торпедо» в матче КХЛ

Встреча в Ярославле завершилась со счетом 4:1 (2:1, 2:0, 0:0). Шайбы в составе «Локомотива» забросили Егор Коршков (8-я минута), Андре Петерссон (11), Павел Красковский (23) и Денис Алексеев (31). У «Торпедо» отличился Дамир Жафяров (9).

Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф. Следующий матч «Локомотив», одержавший четвертую победу подряд, проведет дома 25 февраля против ЦСКА, «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде с челябинским «Трактором».