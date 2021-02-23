Попасть на «Ак Барс» нежелательно? Михайлис разобрал поражение и ответил на вопрос о сопернике по плей-офф
Главному тренеру ХК «Барыс» Юрию Михайлису понравилась игра его команды против «Ак Барса», сообщает корреспондент Vesti.kz. На
Главному тренеру ХК «Барыс» Юрию Михайлису понравилась игра его команды против «Ак Барса», сообщает корреспондент Vesti.kz. На
«Хорошая игра. Команда «Ак Барс» мощно начала и нам было очень нелегко первые минуты. Мощный прессинг.
Мы понимали, что мы плохо сыграли предыдущие матчи. И тот настрой, который должен присутствовать при каждой игре, вне зависимости от соперника, идет ли он на первом месте или не попал в восьмерку сильнейших… На каждую игру нужно настраиваться и выкладываться по полной. И все парни понимали, что нужно выходить и ни секунды не расслабляться, полная концентрация должна быть.
В конце, когда было большинство, Виделль не попал в пустые ворота. Мы могли и в основное время закончить победой", — сказал Михайлис.
Наставник «Барыса» также ответил на вопрос, является ли «Ак Барс» нежелательным соперником по первому раунду Кубка Гагарина. Вероятнее всего, команды встретятся в
«Не знаю, мне кажется, в первой четверке нет слабых команд, и вообще восьмерка очень мощная. А первая четверка — что “Салават”, что “Металлург”…», — прокомментировал Михайлис.
Напомним, «Барыс» уступил «Ак Барсу» со счетом 3:4. Вероятно, что этим командам предстоит сыграть друг против друга в первом раунде