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18:00 (мск), источник: Vesti.kz

Попасть на «Ак Барс» нежелательно? Михайлис разобрал поражение и ответил на вопрос о сопернике по плей-офф

Главному тренеру ХК «Барыс» Юрию Михайлису понравилась игра его команды против «Ак Барса», сообщает корреспондент Vesti.kz. На пресс-конференции он разобрал встречу в Казани по периодам и отметил, что казахстанский клуб, который проиграл в овертайме, мог одержать победу в основное время.

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«Хорошая игра. Команда «Ак Барс» мощно начала и нам было очень нелегко первые минуты. Мощный прессинг. Где-то получалось выходить из зоны, где-то нет. Но очень тяжело было первые восемь — десять минут. А потом ребята стали более-менее двигаться, больше борьбы стали выигрывать, к концу первого периода игру выровняли. Хороший второй период, понравился. Ребята молодцы наши, спасибо им за самоотдачу, за самоотверженность. Но немножко в овертайме нам не повезло.

Мы понимали, что мы плохо сыграли предыдущие матчи. И тот настрой, который должен присутствовать при каждой игре, вне зависимости от соперника, идет ли он на первом месте или не попал в восьмерку сильнейших… На каждую игру нужно настраиваться и выкладываться по полной. И все парни понимали, что нужно выходить и ни секунды не расслабляться, полная концентрация должна быть.

В конце, когда было большинство, Виделль не попал в пустые ворота. Мы могли и в основное время закончить победой", — сказал Михайлис.

Наставник «Барыса» также ответил на вопрос, является ли «Ак Барс» нежелательным соперником по первому раунду Кубка Гагарина. Вероятнее всего, команды встретятся в плей-офф.

«Не знаю, мне кажется, в первой четверке нет слабых команд, и вообще восьмерка очень мощная. А первая четверка — что “Салават”, что “Металлург”…», — прокомментировал Михайлис.

Напомним, «Барыс» уступил «Ак Барсу» со счетом 3:4. Вероятно, что этим командам предстоит сыграть друг против друга в первом раунде плей-офф. До конца регулярного чемпионата команде Михайлиса осталось провести два матча на выезде — 25 февраля против китайского «Куньлунь РС» и 27-го против омского «Авангарда».

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