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19:28 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» победил «Сочи» и позднее во вторник может обеспечить себе место в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) обыграл «Сочи» со счетом 6:1. Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 3 966 зрителей.

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Источник: ИТАР-ТАСС

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (17-я и 49-я минуты), Йори Лехтеря (26, 43), Артем Федоров (35) и Мартин Бакош (56). У «Сочи» отличился Игорь Руденков (50).

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«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до трех матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. Московский клуб досрочно займет последнее вакантное место в плей-офф, если позднее во вторник идущий девятым в таблице подмосковный «Витязь» в основное время проиграет хельсинкскому «Йокериту».

«Сочи» лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. Команда проиграла в пятом матче подряд и идет десятой в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 58 встреч. Со «Спартаком» «Сочи» встретился в четвертый раз в текущем сезоне. Во всех предыдущих матчах победу также одержал московский клуб (4:1, 5:3, 4:3).

В следующем матче «Спартак» 25 февраля примет новосибирскую «Сибирь», а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с подольским «Витязем». У «Сочи» также запланированы две домашние встречи — с екатеринбургским «Автомобилистом» (25 февраля) и череповецкой «Северсталью» (27 февраля).

Спартак
6:1
1:0, 2:0, 3:1
Сочи
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