«Спартак» победил «Сочи» и позднее во вторник может обеспечить себе место в плей-офф КХЛ

В составе хозяев шайбы забросили Сергей Широков (17-я и 49-я минуты), Йори Лехтеря (26, 43), Артем Федоров (35) и Мартин Бакош (56). У «Сочи» отличился Игорь Руденков (50).

«Спартак» продлил победную серию в КХЛ до трех матчей и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. Московский клуб досрочно займет последнее вакантное место в плей-офф, если позднее во вторник идущий девятым в таблице подмосковный «Витязь» в основное время проиграет хельсинкскому «Йокериту».

«Сочи» лишился шансов на выступление в Кубке Гагарина. Команда проиграла в пятом матче подряд и идет десятой в таблице Западной конференции, имея в активе 37 очков после 58 встреч. Со «Спартаком» «Сочи» встретился в четвертый раз в текущем сезоне. Во всех предыдущих матчах победу также одержал московский клуб (4:1, 5:3, 4:3).