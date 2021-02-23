Отскочили от «Ак Барса». У «Барыса» сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
ХК «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина теперь выходит на магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
ХК «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина теперь выходит на магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Потенциальный соперник у казахстанского клуба сменился после его поражения от «Ак Барса» в овертайме, после которого удалось подняться в турнирной таблице, набрав одно очко.
Причем ранее именно казанцы были наиболее вероятным оппонентом по старту в
Напомним, до конца регулярного чемпионата казахстанской команде Михайлиса осталось провести два матча на выезде — 25 февраля против китайского «Куньлунь РС» и 27-го против омского «Авангарда».