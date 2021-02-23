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19:59 (мск), источник: Vesti.kz

Отскочили от «Ак Барса». У «Барыса» сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

ХК «Барыс» в первом раунде Кубка Гагарина теперь выходит на магнитогорский «Металлург», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Потенциальный соперник у казахстанского клуба сменился после его поражения от «Ак Барса» в овертайме, после которого удалось подняться в турнирной таблице, набрав одно очко.

Причем ранее именно казанцы были наиболее вероятным оппонентом по старту в плей-офф, так как идут первыми на Востоке, а «Барыс» был восьмой. Но теперь подопечные Юрия Михайлиса поднялись на шестую строчку и выходят на команду, которая идет третьей, а это «Магнитка».

Напомним, до конца регулярного чемпионата казахстанской команде Михайлиса осталось провести два матча на выезде — 25 февраля против китайского «Куньлунь РС» и 27-го против омского «Авангарда».

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