Отскочили от «Ак Барса». У «Барыса» сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

Потенциальный соперник у казахстанского клуба сменился после его поражения от «Ак Барса» в овертайме, после которого удалось подняться в турнирной таблице, набрав одно очко.

Причем ранее именно казанцы были наиболее вероятным оппонентом по старту в плей-офф, так как идут первыми на Востоке, а «Барыс» был восьмой. Но теперь подопечные Юрия Михайлиса поднялись на шестую строчку и выходят на команду, которая идет третьей, а это «Магнитка».