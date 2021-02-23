Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

Хозяева льда по ходу стартовой двадцатиминутки имели ощутимое преимущество над гостями из Хабаровска, которые лишились всех шансов на участие в плей-офф и старались показывать зрелищный хоккей. К сожалению, реализация опасных моментов в исполнении динамовцев оставляла желать лучшего. Чего нельзя сказать о «тиграх». На 3-й минуте стартового отрезка матча Михал Йордан испортил настроение минским болельщикам.

Правда, горевали они недолго. Стремительную атаку «зубров» менее чем через две минуты завершил точным броском Денис Мосалев, которому ассистировали Степан Фальковский и Бреннан Менелл.

Минчане вновь завладели преимуществом, проведя несколько атак на ворота соперников, однако успехом они не увенчались. В итоге минчане сами оказались в роли отыгрывающихся. Гинек Зогорна совершил слаломный проход и отпасовал на Дениса Голубева, отправившего шайбу в ворота Доминика Фурха. Но и тут у «зубров» нашелся достойный ответ. Сначала отличился Зак Митчелл с передачи Франсиса Паре, который спустя две минуты забросил третью шайбу «Динамо» в матче.