Текущие события
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Салават Юлаев
13
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
56
Хоккей. НХЛ
24.02
Нью-Джерси Дэвилз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
24.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
24.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
24.02
Оттава Сенаторз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
24.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Металлург Мг
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
03
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Автомобилист
60
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
61
Хоккей. НХЛ
24.02
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сибирь
24
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
Барыс
ОТ
43
Хоккей. КХЛ
13:00
Локомотив
Торпедо НН
41
Все события
Фоторепортажи
9«Порту» обыграл «Ювентус» в Лиге чемпионов
17Том Брэди выиграл свой седьмой Супербоул
22:35 (мск), источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Амуру» в матче чемпионата КХЛ

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» уступили хабаровскому «Амуру» в заключительном домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Дружина Крэйга Вудкрофта потерпела неудачу со счетом 5:6 (3:2, 1:3, 1:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Хозяева льда по ходу стартовой двадцатиминутки имели ощутимое преимущество над гостями из Хабаровска, которые лишились всех шансов на участие в плей-офф и старались показывать зрелищный хоккей. К сожалению, реализация опасных моментов в исполнении динамовцев оставляла желать лучшего. Чего нельзя сказать о «тиграх». На 3-й минуте стартового отрезка матча Михал Йордан испортил настроение минским болельщикам.

Правда, горевали они недолго. Стремительную атаку «зубров» менее чем через две минуты завершил точным броском Денис Мосалев, которому ассистировали Степан Фальковский и Бреннан Менелл.

Минчане вновь завладели преимуществом, проведя несколько атак на ворота соперников, однако успехом они не увенчались. В итоге минчане сами оказались в роли отыгрывающихся. Гинек Зогорна совершил слаломный проход и отпасовал на Дениса Голубева, отправившего шайбу в ворота Доминика Фурха. Но и тут у «зубров» нашелся достойный ответ. Сначала отличился Зак Митчелл с передачи Франсиса Паре, который спустя две минуты забросил третью шайбу «Динамо» в матче.

Второй период начался для минчан обнадеживающе. Алексей Протас прострелил, Илья Соловьев подправил шайбу и отправил ее к Павлу Варфоломееву, который не промахнулся. Увы, преимущество в две шайбы «зубры» не удержали. «Амур» ответил голами Владимира Бутузова, Александра Полунина и Гинека Зогорна. После четвертой шайбы Алексей Колосов заменил Доминика Фурха. Но и молодой голкипер минчан не остался без гола в свои ворота. Правда, сначала Алексей Протас своим точным броском сравнял счет. Развязка наступила после одной из редких атак «тигров». На 55-й минуте матча Валентин Пьянов установил окончательный счет встречи, оформив шестую шайбу своей команды.

Динамо Мн
5:6
3:2, 1:3, 1:1
Амур
 Гороскоп на май 2020
Ее ничто не остановит! Настойчивая собачка стала героем забавной истории (В
«Спартак» стал последним участником плей-офф КХЛ
При подготовке к ЧМ в Катаре скончались более 6 тысяч мигрантов
Андрей Аршавин оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России
УЕФА расследует инциденты на матче «Црвена Звезда» — «Милан»
Валерий Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Роману Еременко
«Бавария» играет с «Лацио» в матче Лиги чемпионов (трансляция)
Президент Аргентины арендовал самолет Месси для полета в Мексику
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь