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22:18 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

ТАСС, 23 февраля. Московский «Спартак» после поражения подольского «Витязя» от хельсинкского «Йокерита» вышел в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Витязем» завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник «Спартак» разгромил «Сочи» (6:1). Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

Команда
Спартак

«Спартак» набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя «Витязя» 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, «Витязь» потерял шансы обогнать московский клуб.

Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», «Йокерит», минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь». От Востока в плей-офф сыграют казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», нурсултанский «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо». Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина.

В следующем матче «Спартак» 25 февраля примет новосибирскую «Сибирь», а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с «Витязем».

Йокерит
3:2
1:0, 1:2, 1:0
Витязь
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