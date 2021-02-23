«Спартак» стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Витязем» завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник «Спартак» разгромил «Сочи» (6:1). Благодаря данным результатам красно-белые досрочно обеспечили себе место в плей-офф.

Команда Спартак

«Спартак» набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя «Витязя» 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, «Витязь» потерял шансы обогнать московский клуб.

Ранее в плей-офф КХЛ от Западной конференции вышли московский ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», «Йокерит», минское «Динамо» и череповецкая «Северсталь». От Востока в плей-офф сыграют казанский «Ак Барс», омский «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», нурсултанский «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо». Таким образом, определились все участники 1/8 финала Кубка Гагарина.