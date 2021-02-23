«Спартак» стал последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги
ТАСС, 23 февраля. Московский «Спартак» после поражения подольского «Витязя» от хельсинкского «Йокерита» вышел в
ТАСС, 23 февраля. Московский «Спартак» после поражения подольского «Витязя» от хельсинкского «Йокерита» вышел в
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Йокеритом» и «Витязем» завершился со счетом 3:2. Ранее во вторник «Спартак» разгромил «Сочи» (6:1). Благодаря данным результатам
«Спартак» набрал 62 очка в 58 матчах, у его ближайшего преследователя «Витязя» 57 очков в 58 играх. Командам осталось провести по две встречи в регулярном чемпионате, «Витязь» потерял шансы обогнать московский клуб.
Ранее в
В следующем матче «Спартак» 25 февраля примет новосибирскую «Сибирь», а в заключительной встрече регулярного чемпионата 27 февраля дома встретится с «Витязем».