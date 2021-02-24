У «Барыса» снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло после гостевой победы над рижским «Динамо», которую команда одержала со счетом 3:1.

<iframe frameborder='0' width='100%' height='322' scrolling='no' src='//video.khl.ru/iframe/feed/start/free_5337e0c49133326e94eb735cd5fe7fab_hd/2_9151763659/85e829df27415ade1a86ae9f474ff028/4769823385?sr=45&type_id=4&width=100%25&height=100%25&lang=ru' allowfullscreen allow='encrypted-media'></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«СЮ» сместил с третьего на четвертое место магнитогорский «Металлург» и теперь является потенциальным соперником «Барыса» по первому раунду плей-офф. Казахстанский клуб накануне поднялся на шестое место на «Востоке».