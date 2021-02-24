У «Барыса» снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ
Некоторые команды на «Востоке» поменялись местами.
Некоторые команды на «Востоке» поменялись местами.
Уфимский «Салават Юлаев» поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло после гостевой победы над рижским «Динамо», которую команда одержала со счетом 3:1.
«СЮ» сместил с третьего на четвертое место магнитогорский «Металлург» и теперь является потенциальным соперником «Барыса» по первому раунду
Напомним, что до конца регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести два матча на выезде — 25 февраля против китайского «Куньлунь РС» и 27-го против омского «Авангарда».