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09:54 (мск), источник: Vesti.kz

У «Барыса» снова сменился соперник по первому раунду плей-офф КХЛ

Некоторые команды на «Востоке» поменялись местами.

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Источник: РИА "Новости"

Уфимский «Салават Юлаев» поднялся на третье место Восточной конференции КХЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz. Это произошло после гостевой победы над рижским «Динамо», которую команда одержала со счетом 3:1.

Во время загрузки произошла ошибка.

«СЮ» сместил с третьего на четвертое место магнитогорский «Металлург» и теперь является потенциальным соперником «Барыса» по первому раунду плей-офф. Казахстанский клуб накануне поднялся на шестое место на «Востоке».

Напомним, что до конца регулярного чемпионата казахстанской команде осталось провести два матча на выезде — 25 февраля против китайского «Куньлунь РС» и 27-го против омского «Авангарда».

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Динамо Р
1:3
0:2, 1:0, 0:1
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