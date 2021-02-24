«Йокерит» будет проводить домашние матчи в плей-офф КХЛ на аренах соперников

«Плей-офф — это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной. Мы благодарны “Йокериту” за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет как и раньше играть на переполненной “Хартвалл-Арене”».