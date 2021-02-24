«Йокерит» будет проводить домашние матчи в плей-офф КХЛ на аренах соперников
ТАСС, 24 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» будет проводить домашние матчи
ТАСС, 24 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» будет проводить домашние матчи
С конца ноября «Йокерит» проводил домашние матчи регулярного чемпионата на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки без зрителей.
«Плей-офф — это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной. Мы благодарны “Йокериту” за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет как и раньше играть на переполненной “Хартвалл-Арене”».
«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 59 матчах.