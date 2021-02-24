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13:24 (мск), источник: ТАСС

«Йокерит» будет проводить домашние матчи в плей-офф КХЛ на аренах соперников

ТАСС, 24 февраля. Хельсинкский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Йокерит» будет проводить домашние матчи плей-офф на аренах соперников. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

С конца ноября «Йокерит» проводил домашние матчи регулярного чемпионата на «Хартвалл-Арене» в Хельсинки без зрителей.

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«Плей-офф — это испытание не только для самих игроков, но и логистических служб клубов, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов. — В любой момент серия может вернуться на площадку соперника на пятый, шестой или седьмой матчи, а в условиях пандемии и ограничений работа в данном направлении стала бы вдвойне сложной. Мы благодарны “Йокериту” за такое непростое решение, уверены, что команда будет чувствовать себя в России как дома и покажет свой лучший хоккей. Надеемся, что в следующем сезоне команда сможет как и раньше играть на переполненной “Хартвалл-Арене”».

«Йокерит» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 71 очко в 59 матчах.

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