«Ак Барс», «Авангард» и еще два варианта. Кого должен выбрать «Барыс» для старта в Кубке Гагарина
Во всех дуэлях казахстанцы имеют победы.
Во всех дуэлях казахстанцы имеют победы.
За два игровых дня до завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» выходит в
Столичные хоккеисты после добытого очка в Казани поднялись на шестую позицию в конференции, а в верхней части таблицы на третье место вышел «Салават Юлаев». Но это не окончательный вариант — «Барыс» сохраняет шансы пересечься с любым из клубов первой четверки. Кто же удобнее для казахстанцев?
Баланс матчей «Барыса» с клубами топ-4 Восточной конференции
1. «Барыс» — «Ак Барс» — 1:3 (1:0 ОТ, 1:3, 2:4 и 3:4 ОТ).
2. «Барыс» — «Авангард» — 2:1 (2:5, 3:1, 3:2 ОТ и еще один матч не сыгран).
3. «Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:3 (3:2 ОТ, 1:4, 3:6 и 2:3 ОТ).
4. «Барыс» — «Металлург» — 1:3 (1:2 Б, 3:2 ОТ, 1:3 и 2:3).
Практически во всех возможных противостояниях казахстанская команда «проигрывает» по сезону, и лишь с омскими соперниками ситуация позитивная. Но для этой дуэли казахстанская команда должна финишировать седьмой, ведь «Авангард» вряд ли потеряет вторую строчку в конференции.
Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 89 очков (58 игр).
2. «Авангард» — 82 очка (58 игр).
3. «Салават Юлаев» — 79 очков (58 игр).
4. «Металлург» — 78 очков (58 игр).
5. «Трактор» — 70 очков (58 игр).
6. «Барыс» — 67 очков (58 игр).
7. «Автомобилист» — 66 очков (58 игр).
8. «Торпедо» — 66 очков (58 игр).
Битвы с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом», скорее всего, закончатся не «в сухую», но в пользу российских клубов. Еще труднее сложится дуэль с «Ак Барсом», который три матча подряд уверенно обыгрывает казахстанцев, даже если уступает в счете. Так кого же выбрать «Барысу»? Ответ один. Это «Авангард».
Напомним, в следующем матче «Барыс» сыграет с китайским «Куньлунем». Встреча состоится завтра, 25 февраля. Завершит регулярный чемпионат казахстанская команда еще одной выездной игрой — с омским «Авангардом».