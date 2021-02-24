«Ак Барс», «Авангард» и еще два варианта. Кого должен выбрать «Барыс» для старта в Кубке Гагарина

За два игровых дня до завершения регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) казахстанский клуб «Барыс» выходит в плей-офф на уфимский «Салават Юлаев». О противостоянии с потенциальными соперниками и оптимальном варианте — в материале корреспондента Vesti.kz.

Столичные хоккеисты после добытого очка в Казани поднялись на шестую позицию в конференции, а в верхней части таблицы на третье место вышел «Салават Юлаев». Но это не окончательный вариант — «Барыс» сохраняет шансы пересечься с любым из клубов первой четверки. Кто же удобнее для казахстанцев?

Баланс матчей «Барыса» с клубами топ-4 Восточной конференции

1. «Барыс» — «Ак Барс» — 1:3 (1:0 ОТ, 1:3, 2:4 и 3:4 ОТ).

2. «Барыс» — «Авангард» — 2:1 (2:5, 3:1, 3:2 ОТ и еще один матч не сыгран).

3. «Барыс» — «Салават Юлаев» — 1:3 (3:2 ОТ, 1:4, 3:6 и 2:3 ОТ).

4. «Барыс» — «Металлург» — 1:3 (1:2 Б, 3:2 ОТ, 1:3 и 2:3).

Команда Барыс

Практически во всех возможных противостояниях казахстанская команда «проигрывает» по сезону, и лишь с омскими соперниками ситуация позитивная. Но для этой дуэли казахстанская команда должна финишировать седьмой, ведь «Авангард» вряд ли потеряет вторую строчку в конференции.

Положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 89 очков (58 игр).

2. «Авангард» — 82 очка (58 игр).

3. «Салават Юлаев» — 79 очков (58 игр).

4. «Металлург» — 78 очков (58 игр).

5. «Трактор» — 70 очков (58 игр).

6. «Барыс» — 67 очков (58 игр).

7. «Автомобилист» — 66 очков (58 игр).

8. «Торпедо» — 66 очков (58 игр).