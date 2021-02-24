ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в плей-офф КХЛ 3 марта
ТАСС, 24 февраля. Победители Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в Кубке Гагарина 3 марта. Об этом сообщает
ТАСС, 24 февраля. Победители Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в Кубке Гагарина 3 марта. Об этом сообщает
ЦСКА, стартующий дома, будет играть свои матчи в один день с московским «Спартаком», который начнет серию первого раунда
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