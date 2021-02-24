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14:35 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в плей-офф КХЛ 3 марта

ТАСС, 24 февраля. Победители Западной и Восточной конференций Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в Кубке Гагарина 3 марта. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Плей-офф начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. Омский «Авангард» гарантированно начнет плей-офф 2 марта. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.

ЦСКА, стартующий дома, будет играть свои матчи в один день с московским «Спартаком», который начнет серию первого раунда плей-офф в гостях, так как домашней ареной обеих команд является «ЦСКА-Арена».

Во время загрузки произошла ошибка.

Пары плей-офф определятся по итогам регулярного чемпионата 27 февраля. Во вторник определились все участники Кубка Гагарина: от Западной конференции вышли ЦСКА, санкт-петербургский СКА, московское «Динамо», ярославский «Локомотив», хельсинкский «Йокерит», минское «Динамо», «Спартак» и череповецкая «Северсталь», от Востока — казанский «Ак Барс», «Авангард», магнитогорский «Металлург», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор», нур-султанский «Барыс», екатеринбургский «Автомобилист» и нижегородское «Торпедо».

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