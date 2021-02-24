ЦСКА и «Ак Барс» проведут первые матчи в плей-офф КХЛ 3 марта

Плей-офф начнется 2 марта, в этот день сыграют команды, занявшие второе, третье, шестое и седьмое места в своих конференциях. Омский «Авангард» гарантированно начнет плей-офф 2 марта. 3 марта первые игры проведут команды, которые стали первыми, четвертыми, пятыми и восьмыми в конференциях.

ЦСКА, стартующий дома, будет играть свои матчи в один день с московским «Спартаком», который начнет серию первого раунда плей-офф в гостях, так как домашней ареной обеих команд является «ЦСКА-Арена».

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