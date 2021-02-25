Хитрая схема для «Барыса», или как конкуренты помогут избежать «Ак Барса» и выбрать соперника по плей-офф КХЛ

Победа над китайским «Куньлунем» исключит для казахстанского клуба «Барыс» возможность встретиться с казанским «Ак Барсом» в первом круге Кубка Гагарина. Помогут подопечным Юрия Михайлиса справиться с этой задачей прямые конкуренты. Подробнее о раскладах — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей КХЛ 2020-2021 Неделя 27, 25.02.2021, 19:00 Куньлунь 0 Барыс 3

Столичные хоккеисты вышли на шестое место, а в матчах с новым соперником казахстанцы выиграли все три встречи в сезоне. Следующие два очка, то есть победа над «Куньлунем», обеспечат «Барысу» подушку безопасности от преследователей. Другая важная встреча пройдет в Челябинске, где «Трактор» должен переиграть неубедительное в последнее время нижегородское «Торпедо».

Текущее положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 89 очков (58 игр).

2. «Авангард» — 82 очка (58 игр).

3. «Салават Юлаев» — 79 очков (58 игр).

4. «Металлург» — 78 очков (58 игр).

5. «Трактор» — 70 очков (58 игр).

6. «Барыс» — 67 очков (58 игр).

7. «Автомобилист» — 66 очков (58 игр).

8. «Торпедо» — 66 очков (58 игр).

Матчи команд Восточной конференции:

«Куньлунь» — «Барыс» — 35 на 65.

«Трактор» — «Торпедо» — 60 на 40.

«Ак Барс» — «Металлург» — 60 на 40.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 45 на 55.

«Сочи» — «Автомобилист» — 45 на 55.

Не исключено, что очки потеряет и «Автомобилист», ведь играет он нестабильно, а хоккеисты «Сочи», хоть и уже в отпуске, но способны собраться на один победный матч. Таким образом, любая победа в исполнении «Барыса» и выездные потери конкурентов практически оформят для казахстанцев место выше восьмого перед последним игровым днем в регулярном чемпионате.

Возможное положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:

1. «Ак Барс» — 91 очко (59 игр).

2. «Авангард» — 82 или 83 очка (59 игр).

3. «Салават Юлаев» — 80 или 81 очко (59 игр).

4. «Металлург» — 78 очков (59 игр).

5. «Трактор» — 72 очка (59 игр).

6. «Барыс» — 69 очков (59 игр).

7. «Автомобилист» — 67 или 68 очков (59 игр).

8. «Торпедо» — 66 очков (59 игр).