Хитрая схема для «Барыса», или как конкуренты помогут избежать «Ак Барса» и выбрать соперника по плей-офф КХЛ
Столичный клуб сыграет с аутсайдером турнира.
Столичный клуб сыграет с аутсайдером турнира.
Победа над китайским «Куньлунем» исключит для казахстанского клуба «Барыс» возможность встретиться с казанским «Ак Барсом» в первом круге Кубка Гагарина. Помогут подопечным Юрия Михайлиса справиться с этой задачей прямые конкуренты. Подробнее о раскладах — в материале корреспондента Vesti.kz.
Столичные хоккеисты вышли на шестое место, а в матчах с новым соперником казахстанцы выиграли все три встречи в сезоне. Следующие два очка, то есть победа над «Куньлунем», обеспечат «Барысу» подушку безопасности от преследователей. Другая важная встреча пройдет в Челябинске, где «Трактор» должен переиграть неубедительное в последнее время нижегородское «Торпедо».
Текущее положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 89 очков (58 игр).
2. «Авангард» — 82 очка (58 игр).
3. «Салават Юлаев» — 79 очков (58 игр).
4. «Металлург» — 78 очков (58 игр).
5. «Трактор» — 70 очков (58 игр).
6. «Барыс» — 67 очков (58 игр).
7. «Автомобилист» — 66 очков (58 игр).
8. «Торпедо» — 66 очков (58 игр).
Матчи команд Восточной конференции:
«Куньлунь» — «Барыс» — 35 на 65.
«Трактор» — «Торпедо» — 60 на 40.
«Ак Барс» — «Металлург» — 60 на 40.
«Авангард» — «Салават Юлаев» — 45 на 55.
«Сочи» — «Автомобилист» — 45 на 55.
Не исключено, что очки потеряет и «Автомобилист», ведь играет он нестабильно, а хоккеисты «Сочи», хоть и уже в отпуске, но способны собраться на один победный матч. Таким образом, любая победа в исполнении «Барыса» и выездные потери конкурентов практически оформят для казахстанцев место выше восьмого перед последним игровым днем в регулярном чемпионате.
Возможное положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 91 очко (59 игр).
2. «Авангард» — 82 или 83 очка (59 игр).
3. «Салават Юлаев» — 80 или 81 очко (59 игр).
4. «Металлург» — 78 очков (59 игр).
5. «Трактор» — 72 очка (59 игр).
6. «Барыс» — 69 очков (59 игр).
7. «Автомобилист» — 67 или 68 очков (59 игр).
8. «Торпедо» — 66 очков (59 игр).
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Напомним, что сегодня, 25 февраля, пройдет предпоследний игровой день регулярного чемпионата в КХЛ. «Барыс» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», который уже потерял турнирную мотивацию, так как досрочно не прошел в