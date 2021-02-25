Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Р
Динамо Мн
00
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
Витязь
30
Хоккей. КХЛ
перерыв
Авангард
Салават Юлаев
11
Хоккей. КХЛ
перерыв
Спартак
Сибирь
22
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Автомобилист
02
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит
Амур
22
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
Металлург Мг
12
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Барыс
03
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив
ЦСКА
21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Нефтехимик
Северсталь
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Торпедо НН
32
Хоккей. НХЛ
26.02
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.02
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
26.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
26.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
26.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
26.02
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.02
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.02
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
26.02
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
16:19 (мск), источник: Vesti.kz

Хитрая схема для «Барыса», или как конкуренты помогут избежать «Ак Барса» и выбрать соперника по плей-офф КХЛ

Столичный клуб сыграет с аутсайдером турнира.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Победа над китайским «Куньлунем» исключит для казахстанского клуба «Барыс» возможность встретиться с казанским «Ак Барсом» в первом круге Кубка Гагарина. Помогут подопечным Юрия Михайлиса справиться с этой задачей прямые конкуренты. Подробнее о раскладах — в материале корреспондента Vesti.kz.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 27, 25.02.2021, 19:00

Куньлунь0Барыс3

Столичные хоккеисты вышли на шестое место, а в матчах с новым соперником казахстанцы выиграли все три встречи в сезоне. Следующие два очка, то есть победа над «Куньлунем», обеспечат «Барысу» подушку безопасности от преследователей. Другая важная встреча пройдет в Челябинске, где «Трактор» должен переиграть неубедительное в последнее время нижегородское «Торпедо».

Текущее положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 89 очков (58 игр).
2. «Авангард» — 82 очка (58 игр).
3. «Салават Юлаев» — 79 очков (58 игр).
4. «Металлург» — 78 очков (58 игр).
5. «Трактор» — 70 очков (58 игр).
6. «Барыс» — 67 очков (58 игр).
7. «Автомобилист» — 66 очков (58 игр).
8. «Торпедо» — 66 очков (58 игр).

Матчи команд Восточной конференции:
«Куньлунь» — «Барыс» — 35 на 65.
«Трактор» — «Торпедо» — 60 на 40.
«Ак Барс» — «Металлург» — 60 на 40.
«Авангард» — «Салават Юлаев» — 45 на 55.
«Сочи» — «Автомобилист» — 45 на 55.

Не исключено, что очки потеряет и «Автомобилист», ведь играет он нестабильно, а хоккеисты «Сочи», хоть и уже в отпуске, но способны собраться на один победный матч. Таким образом, любая победа в исполнении «Барыса» и выездные потери конкурентов практически оформят для казахстанцев место выше восьмого перед последним игровым днем в регулярном чемпионате.

Возможное положение команд в топ-8 Восточной конференции КХЛ:
1. «Ак Барс» — 91 очко (59 игр).
2. «Авангард» — 82 или 83 очка (59 игр).
3. «Салават Юлаев» — 80 или 81 очко (59 игр).
4. «Металлург» — 78 очков (59 игр).
5. «Трактор» — 72 очка (59 игр).
6. «Барыс» — 69 очков (59 игр).
7. «Автомобилист» — 67 или 68 очков (59 игр).
8. «Торпедо» — 66 очков (59 игр).

Завершит сезон «Барыс» матчем с омским «Авангардом». Предположим, что в этой игре сильнее окажутся россияне, а казахстанцев все-таки догонит по очкам «Автомобилист» и сместит на седьмое место. Не самый плохой расклад, если учесть личные встречи «Барыса» с клубами из топ-4. Так или иначе выигрыш в матче с «Куньлунем» — стопроцентный вариант, чтобы избежать дуэли с «Ак Барсом» в Кубке Гагарина.

Напомним, что сегодня, 25 февраля, пройдет предпоследний игровой день регулярного чемпионата в КХЛ. «Барыс» сыграет на выезде с китайским «Куньлунем», который уже потерял турнирную мотивацию, так как досрочно не прошел в плей-офф. Встречу покажут в прямом эфире.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
«Нужно уметь держать удар»: Дмитрий Губерниев — о Большунове
«Краснодар» арендовал вратаря «Ростова»
В «Спартаке» заявили, что у клуба есть план на разгрузку состава
Лыжник Сергей Устюгов высказался о травле в интернете
«Ювентус» сообщил о многомиллионных убытках за 6 месяцев сезона
В УЕФА прокомментировали информацию о переносе игр ЧЕ из России
Рой Джонс захотел подраться с Федором Емельяненко
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь