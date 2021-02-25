Финский игрок КХЛ назвал лучшую черту русских людей

«Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь», — заявил Хиетанен. Он подчеркнул, что в этом русские похожи на финнов.

Команда Динамо М

Также хоккеист рассказал, что ему нравится в Москве. «Многообразие всего. Здесь всегда есть, что посмотреть, куда сходить, где вкусно поесть», — объяснил Хиетанен. Он посоветовал соотечественникам приезжать в Россию на каникулы, несмотря на то, что для этого нужно получать визу.

Защитник добавил, что неприятно удивляет его только бюрократия. «Очень часто ловлю себя на мысли, что в России столько вещей, которые можно было бы сделать и решить намного проще и быстрее», — заключил спортсмен.