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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Финский игрок КХЛ назвал лучшую черту русских людей

Финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал лучшую черту русских людей. Его слова доступны на официальном сайте команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь», — заявил Хиетанен. Он подчеркнул, что в этом русские похожи на финнов.

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Динамо М

Также хоккеист рассказал, что ему нравится в Москве. «Многообразие всего. Здесь всегда есть, что посмотреть, куда сходить, где вкусно поесть», — объяснил Хиетанен. Он посоветовал соотечественникам приезжать в Россию на каникулы, несмотря на то, что для этого нужно получать визу.

Защитник добавил, что неприятно удивляет его только бюрократия. «Очень часто ловлю себя на мысли, что в России столько вещей, которые можно было бы сделать и решить намного проще и быстрее», — заключил спортсмен.

Хиетанен выступает в КХЛ с 2011 года. Сначала он защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а в 2015 году перешел в «Динамо». Кроме того, со сборной Финляндии защитник стал бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и двукратным серебряным призером чемпионата мира (2014, 2016).

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