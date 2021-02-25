Финский игрок КХЛ назвал лучшую черту русских людей
Финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал лучшую черту русских людей. Его слова доступны на официальном сайте команды.
Финский защитник клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Динамо» Юусо Хиетанен назвал лучшую черту русских людей. Его слова доступны на официальном сайте команды.
«Думаю, русские очень честные, искренние, вы не притворяетесь», — заявил Хиетанен. Он подчеркнул, что в этом русские похожи на финнов.
Также хоккеист рассказал, что ему нравится в Москве. «Многообразие всего. Здесь всегда есть, что посмотреть, куда сходить, где вкусно поесть», — объяснил Хиетанен. Он посоветовал соотечественникам приезжать в Россию на каникулы, несмотря на то, что для этого нужно получать визу.
Защитник добавил, что неприятно удивляет его только бюрократия. «Очень часто ловлю себя на мысли, что в России столько вещей, которые можно было бы сделать и решить намного проще и быстрее», — заключил спортсмен.
Хиетанен выступает в КХЛ с 2011 года. Сначала он защищал цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода, а в 2015 году перешел в «Динамо». Кроме того, со сборной Финляндии защитник стал бронзовым призером Олимпиады-2014 в Сочи и двукратным серебряным призером чемпионата мира (2014, 2016).