Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ?
Мы определили пятерку самых ярких исполнителей.
Мы определили пятерку самых ярких исполнителей.
ХК «Барыс» выполнил задачу на сезон, когда квалифицировался в
Казахстанский клуб по ходу регулярного чемпионата пережил несколько волн, когда был в откровенном кризисе, но потом снова поднимался наверх. Полезными оказались не только бывалые бойцы, как Роман Старченко или Хенрик Карлссон, но и такие новички, как Фил Варон. Удачные отрезки выдали Кертис Волк с Кириллом Панюковым, но мы выбрали других игроков.
1. Даррен Диц (15+19)
Самый высокооплачиваемый игрок клуба иногда играет так, что у «Барыса» не остается шансов на поражение. Его позицию на льду сложно определить словом «защитник», ведь он активен и подвижен при атаке. Диц не избежал неудачных матчей, но нереально провести сезон только в плюсе. Уроженец Канады остается важным элементом в «Барысе», не раз показав свой фирменный хоккей.
2. Линус Виделль (9+25)
Шведского форварда приглашали на позицию главной фигуры в нападении и он с ней, можно сказать, практически справился. Его тонкие и остроумные передачи не раз обостряли наступление игроков «Барыса», а технические навыки и умение продавливать корпусом оборону соперников стали визитной карточкой Виделля. Надеемся, форвард не потухнет в
3. Якоб Лилья (20+15)
Еще один шведский легионер, который неожиданно результативно ворвался в КХЛ. Фланговый нападающий входит в топ-15 снайперов Лиги, но его 20 шайб не удалось распределить равномерно между разными клубами турнира. Лилья, как Виделль, неплохо вписался в «Барыс», но февраль не получился успешным для 27-летнего игрока. Возможно, что в Кубке Гагарина он сумеет раскрепоститься и начнет снова набирать очки.
4. Мэтт Фрэттин (11+15)
33-летний канадец не смог включиться сразу, но тренерский штаб не решился отказаться от услуг легионера. Фрэттин включился в декабре, а «Барыс» практически оформил выход в Кубок Гагарина. Несправедливо, наверное, признавать форварда лучшим в сезоне, если он на своем уровне отыграл только пару месяцев в сезоне, а выбрать
5. Никита Михайлис (18+15)
Казахстанский форвард выдает привычно яркий и результативный сезон. Быстрый нападающий не раз самостоятельно выигрывал матчи для «Барыса», а его техническое оснащение, это украшение игры команды. Но Михайлис нестабилен и пока не готов бороться в гонке с самыми продуктивными игроками Лиги. С другой стороны, он несколько сезонов подряд на виду и узнаваем в Лиге. Возможно, что именно «десятка» столичного клуба станет лидером команды на многие годы.