Забивали, отдавали и зажигали. Кто лучший игрок «Барыса» в регулярном чемпионате КХЛ?

ХК «Барыс» выполнил задачу на сезон, когда квалифицировался в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но этого достижения бы не было, если бы не несколько ярких персонажей, которые привели клуб в топ-8 конференции. О возможных кандидатах — в материале корреспондента Vesti.kz.

Казахстанский клуб по ходу регулярного чемпионата пережил несколько волн, когда был в откровенном кризисе, но потом снова поднимался наверх. Полезными оказались не только бывалые бойцы, как Роман Старченко или Хенрик Карлссон, но и такие новички, как Фил Варон. Удачные отрезки выдали Кертис Волк с Кириллом Панюковым, но мы выбрали других игроков.

Команда Барыс

1. Даррен Диц (15+19)

Самый высокооплачиваемый игрок клуба иногда играет так, что у «Барыса» не остается шансов на поражение. Его позицию на льду сложно определить словом «защитник», ведь он активен и подвижен при атаке. Диц не избежал неудачных матчей, но нереально провести сезон только в плюсе. Уроженец Канады остается важным элементом в «Барысе», не раз показав свой фирменный хоккей.

2. Линус Виделль (9+25)

Шведского форварда приглашали на позицию главной фигуры в нападении и он с ней, можно сказать, практически справился. Его тонкие и остроумные передачи не раз обостряли наступление игроков «Барыса», а технические навыки и умение продавливать корпусом оборону соперников стали визитной карточкой Виделля. Надеемся, форвард не потухнет в плей-офф.

3. Якоб Лилья (20+15)

Еще один шведский легионер, который неожиданно результативно ворвался в КХЛ. Фланговый нападающий входит в топ-15 снайперов Лиги, но его 20 шайб не удалось распределить равномерно между разными клубами турнира. Лилья, как Виделль, неплохо вписался в «Барыс», но февраль не получился успешным для 27-летнего игрока. Возможно, что в Кубке Гагарина он сумеет раскрепоститься и начнет снова набирать очки.

4. Мэтт Фрэттин (11+15)

33-летний канадец не смог включиться сразу, но тренерский штаб не решился отказаться от услуг легионера. Фрэттин включился в декабре, а «Барыс» практически оформил выход в Кубок Гагарина. Несправедливо, наверное, признавать форварда лучшим в сезоне, если он на своем уровне отыграл только пару месяцев в сезоне, а выбрать кого-то другого. Но Фрэттин стал лидером тогда, когда другие растерялись. За такое он может претендовать на звание лучшего, ведь практически никто сезон не провел ровно и равномерно.