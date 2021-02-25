Михалёв: У минского «Динамо» не было проходных игр — команда билась во всех матчах сезона
Бывший нападающий минского «Динамо» Андрей Михалёв оценил игру белорусского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.
Бывший нападающий минского «Динамо» Андрей Михалёв оценил игру белорусского клуба в нынешнем сезоне КХЛ.
«Мне очень нравится. Они играют в агрессивный хоккей, очень много забивают — это мне импонирует. Вопросов нет. Очень хорошее большинство, но не хотелось бы сглазить накануне
За счёт чего Вудкрофту удалось вывести команду в
За счёт чего нынешнее «Динамо» может так упорно противостоять топам лиги? Нужен сплочённый коллектив, единомышленники. Каждое звено может показать результат. Одной тройкой не выиграешь — надо, чтобы все звенья показывали хорошую игру. И, конечно, основа