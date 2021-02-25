«Барыс» обыграл худшую команду конференции и сохранил за собой шестое место на «Востоке»

Первым успеха на четвертой минуте добился капитан гостей Даррен Диц. Спустя три минуты преимущество казахстанской команды удвоил Антон Сагадеев, которому ассистировали Роман Старченко и Линус Виделль.

В дальнейшем могли забить как номинальные хозяева, так и подопечные Юрия Михайлиса, но счет больше не изменился. И во многом благодаря уверенной игре Хенрика Карлссона. Шведский голкипер не подвел «Барыс» и во втором периоде, когда в особенности не позволил сопернику реализовать выход один на один.

Если второй отрезок игры выдался безрезультативным, то в третьем Никита Михайлис забросил третью шайбу «Барыса», случилось это на 52-й минуте. До конца игры столичная команда могла забить еще, но, видимо, в этот вечер ей было не суждено превысить лимит в три шайбы. При этом Карлссон заслуженно оформил «сухарь».

Благодаря этому выигрышу «Барыс» набрал 69 очков и сохранил за собой шестое место в Восточной конференции, в которой «Куньлунь» с 34 баллами располагается на последней, 12-й строчке.