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25 февраля, источник: ТАСС

«Спартак» дома проиграл «Сибири» в матче КХЛ и прервал серию из трех побед

ТАСС, 25 февраля. Московский «Спартак» дома в овертайме проиграл новосибирской «Сибири» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на «ЦСКА-Арене» в присутствии 3 430 зрителей и завершилась со счетом 2:3.

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Источник: РИА "Новости"

В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (13-я минута), Никита Шашков (18) и Александр Шаров (65), у проигравших отличились Артем Федоров (4) и Робин Ганзл (31).

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«Спартак» прервал серию из трех побед и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе в 59 матчах 63 очка, клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф.

«Сибирь» располагается на девятой строчке на Востоке, набрав 56 очков, новосибирцы ранее лишились шансов выйти в плей-офф.

В заключительном матче регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка 27 февраля примут подольский «Витязь», команда из Новосибирска в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Результаты других матчей игрового дня:

  • «Трактор» (Челябинск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 3:2;.
  • «Ак Барс» (Казань) — «Металлург» (Магнитогорск) — 2:3 (по буллитам);.
  • «Куньлунь» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — 0:3;.
  • «Локомотив» (Ярославль) — ЦСКА — 2:3 (по буллитам);.
  • «Нефтехимик (Нижнекамск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:3 (после овертайма);.
  • «Сочи» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 0:3;.
  • СКА (Санкт-Петербург) — «Витязь» — 4:0,
  • «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 (после овертайма).
Спартак
2:3ОТ
1:2, 1:0, 0:0
Сибирь
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