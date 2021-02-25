«Спартак» дома проиграл «Сибири» в матче КХЛ и прервал серию из трех побед

В составе победителей шайбы забросили Егор Миловзоров (13-я минута), Никита Шашков (18) и Александр Шаров (65), у проигравших отличились Артем Федоров (4) и Робин Ганзл (31).

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«Спартак» прервал серию из трех побед и занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе в 59 матчах 63 очка, клуб ранее обеспечил себе участие в плей-офф.

«Сибирь» располагается на девятой строчке на Востоке, набрав 56 очков, новосибирцы ранее лишились шансов выйти в плей-офф.

В заключительном матче регулярного чемпионата подопечные Олега Знарка 27 февраля примут подольский «Витязь», команда из Новосибирска в этот же день в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

Результаты других матчей игрового дня: