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25 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» обыграли рижских одноклубников в гостевом матче чемпионата КХЛ. Игра в столице Латвии завершилась в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта со счетом 2:1 (0:0, 0:1, 2:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В стартовые минуты матча хозяева действовали более активно, стараясь найти бреши в обороне минчан и проверяя бросками их голкипера Алексея Колосова. Впрочем, «зубры» также не отсиживались в своей зоне, стараясь напрягать Яниса Вориса. В одном из эпизодов, случившемся в первые минуты матча, голкипер рижской дружины был вынужден вступать в игру, чтобы щитком отбить шайбу.

У динамовцев из столицы Беларуси могли отличиться Кирилл Воронин, не сумевший отличиться на добивании и Александр Когалев, замыкавший прострел Шейна Принса. Перспективный эпизод также случился с участием Алексея Протаса. У хозяев, отменный момент был у Микса Индрашиса, однако опытный форвард выйдя один на один с вратарем «зубров» не смог переиграть Алексея Колосова. На последней минуте первого периода Денис Паршин отправил шайбу под перекладину ворот минчан, но и тут голкипер сыграл выше всяких похвал.

Второй период начался с несколько сумбурного хоккея. Обе команды ошибались при передачах. Но на шестой минуте встречи счет открыл Денис Паршин. Нападающий рижан получил весьма удобную передачу от Микса Индрашиса и не промахнулся с убойной позиции.

Минчане бросили все силы, чтобы отыграться. Однако закрепиться в зоне соперников у них получилось далеко не сразу. На 34-й минуте отличный момент не использовал Роб Клинкхаммер. Нападающий выйдя один на один с Янисом Ворисом не смог переиграть голкипера. Минчане на данном отрезке матча действовали в меньшинстве. До сигнала на перерыв счет не изменился.

Третья двадцатиминутка началась с того, что минчане организовали позиционную атаку на ворота латвийской дружины, которое принесло свои плоды.

Сначала Илья Соловьев получив передачу от Романа Горбунова медлить не стал и отправил шайбу в угол ворот безупречно игравшего до этого момента Яниса Вориса. На этом зубры не остановились. Роб Клинкхаммер вывел их вперед, подставив клюшку под бросок Степана Фальковского от синей линии.

Рижане, пытаясь уйти от поражения устроили финишный штурм, но помешать минчанам победить они не смогли. Таким образом минчане вернули себе шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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