Хоккеисты минского «Динамо» обыграли рижских одноклубников в матче чемпионата КХЛ

В стартовые минуты матча хозяева действовали более активно, стараясь найти бреши в обороне минчан и проверяя бросками их голкипера Алексея Колосова. Впрочем, «зубры» также не отсиживались в своей зоне, стараясь напрягать Яниса Вориса. В одном из эпизодов, случившемся в первые минуты матча, голкипер рижской дружины был вынужден вступать в игру, чтобы щитком отбить шайбу.

У динамовцев из столицы Беларуси могли отличиться Кирилл Воронин, не сумевший отличиться на добивании и Александр Когалев, замыкавший прострел Шейна Принса. Перспективный эпизод также случился с участием Алексея Протаса. У хозяев, отменный момент был у Микса Индрашиса, однако опытный форвард выйдя один на один с вратарем «зубров» не смог переиграть Алексея Колосова. На последней минуте первого периода Денис Паршин отправил шайбу под перекладину ворот минчан, но и тут голкипер сыграл выше всяких похвал.

Второй период начался с несколько сумбурного хоккея. Обе команды ошибались при передачах. Но на шестой минуте встречи счет открыл Денис Паршин. Нападающий рижан получил весьма удобную передачу от Микса Индрашиса и не промахнулся с убойной позиции.

Минчане бросили все силы, чтобы отыграться. Однако закрепиться в зоне соперников у них получилось далеко не сразу. На 34-й минуте отличный момент не использовал Роб Клинкхаммер. Нападающий выйдя один на один с Янисом Ворисом не смог переиграть голкипера. Минчане на данном отрезке матча действовали в меньшинстве. До сигнала на перерыв счет не изменился.

Третья двадцатиминутка началась с того, что минчане организовали позиционную атаку на ворота латвийской дружины, которое принесло свои плоды.

Сначала Илья Соловьев получив передачу от Романа Горбунова медлить не стал и отправил шайбу в угол ворот безупречно игравшего до этого момента Яниса Вориса. На этом зубры не остановились. Роб Клинкхаммер вывел их вперед, подставив клюшку под бросок Степана Фальковского от синей линии.