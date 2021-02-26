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14:56 (мск), источник: Vesti.kz

Стала известна дата старта «Барыса» в плей-офф Кубка Гагарина

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила главные интриги заключительного дня регулярного чемпионата сезона-2020/21.

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Источник: РИА "Новости"

Так, в субботу, 27 февраля, завершится 13-й по счету регулярный чемпионат КХЛ. На лед выйдут 22 команды, для семи из которых этот игровой день станет последним в сезоне. Отдыхает только «Йокерит», который уже сыграл все 60 матчей первой части чемпионата.

Дивизион Чернышева

Интрига жива и в борьбе за победу в дивизионе Чернышева. «Салават Юлаев» в последний игровой день обыграл «Авангард» и перенес развязку на последний игровой день. «Авангарду» в игре с «Барысом» достаточно набрать одно очко, чтобы в шестой раз стать победителем дивизиона. Если омичи не смогут выиграть, то все будет в руках уфимцев. Они будут играть с «Локомотивом», и им будет необходима только победа. «Салават Юлаев» может в третий раз выиграть дивизион Чернышева.
«Восток».

2 марта

«Авангард» или «Салават Юлаев» (2) — «Автомобилист» или «Барыс» (7).

«Авангард , «Салават Юлаев» или «Металлург» (3) — «Барыс» или «Автомобилист» (6).

3 марта

«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8).

«Металлург или «Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5).

Перед последним днем неизвестны шесть пар первого раунда, при этом только четыре клуба не знают, в какой из дней они смогут начать серию плей-офф. На «Западе» 2 марта точно стартуют СКА, «Северсталь» и «Динамо» (Минск), 3 марта — серия ЦСКА — «Спартак», а также «Йокерит».

На «Востоке» ситуация примерно схожая: 2 марта возьмут старт «Авангард», «Автомобилист» и «Барыс», а 3 марта — серия «Ак Барс» — «Торпедо», и «Трактор».

Напомним, что в последнем матче КХЛ «Барыс» на выезде победил пекинский «Куньлунь» (3:0) и сохранил за собой шестое место в Восточной конференции, набрав 69 очков.

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