Стала известна дата старта «Барыса» в плей-офф Кубка Гагарина
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила главные интриги заключительного дня регулярного чемпионата сезона-2020/21.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) на своем сайте представила главные интриги заключительного дня регулярного чемпионата сезона-2020/21.
Так, в субботу, 27 февраля, завершится 13-й по счету регулярный чемпионат КХЛ. На лед выйдут 22 команды, для семи из которых этот игровой день станет последним в сезоне. Отдыхает только «Йокерит», который уже сыграл все 60 матчей первой части чемпионата.
Дивизион Чернышева
Интрига жива и в борьбе за победу в дивизионе Чернышева. «Салават Юлаев» в последний игровой день обыграл «Авангард» и перенес развязку на последний игровой день. «Авангарду» в игре с «Барысом» достаточно набрать одно очко, чтобы в шестой раз стать победителем дивизиона. Если омичи не смогут выиграть, то все будет в руках уфимцев. Они будут играть с «Локомотивом», и им будет необходима только победа. «Салават Юлаев» может в третий раз выиграть дивизион Чернышева.
«Восток».
2 марта
«Авангард» или «Салават Юлаев» (2) — «Автомобилист» или «Барыс» (7).
«Авангард , «Салават Юлаев» или «Металлург» (3) — «Барыс» или «Автомобилист» (6).
3 марта
«Ак Барс» (1) — «Торпедо» (8).
«Металлург или «Салават Юлаев» (4) — «Трактор» (5).
Перед последним днем неизвестны шесть пар первого раунда, при этом только четыре клуба не знают, в какой из дней они смогут начать серию
На «Востоке» ситуация примерно схожая: 2 марта возьмут старт «Авангард», «Автомобилист» и «Барыс», а 3 марта — серия «Ак Барс» — «Торпедо», и «Трактор».
Напомним, что в последнем матче КХЛ «Барыс» на выезде победил пекинский «Куньлунь» (3:0) и сохранил за собой шестое место в Восточной конференции, набрав 69 очков.