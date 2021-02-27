Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Александр Баринев
ТАСС, 27 февраля. Чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» нападающий Александр Баринев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает
ТАСС, 27 февраля. Чемпион СССР по хоккею в составе московского «Спартака» нападающий Александр Баринев скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщает
«Сегодня пришла печальная новость: ушел из жизни замечательный нападающий “Спартака”, чемпион страны 1976 года Александр Баринев», — говорится в сообщении.
Баринев выступал за «Спартак» с 1975 по 1980 год, став чемпионом СССР (1976) и двукратным бронзовым призером турнира (1979, 1980). Также он выступал за московский ЦСКА, воспитанником которого является, калининский СКА МВО, воскресенский «Химик», саратовский «Кристалл» и австрийский «Фельдкирх». В чемпионатах СССР провел 166 матчей, в которых забил 46 голов.
После завершения карьеры он работал в тренерских штабах «Фельдкирха», германских «Ратингена» и «Бад-Тёльца», подольского «Витязя», основной и молодежной команд «Спартака».