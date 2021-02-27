Умер чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Александр Баринев

Баринев выступал за «Спартак» с 1975 по 1980 год, став чемпионом СССР (1976) и двукратным бронзовым призером турнира (1979, 1980). Также он выступал за московский ЦСКА, воспитанником которого является, калининский СКА МВО, воскресенский «Химик», саратовский «Кристалл» и австрийский «Фельдкирх». В чемпионатах СССР провел 166 матчей, в которых забил 46 голов.