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17:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Барыс» завершил «регулярку» КХЛ: забил первым, но пропустил от Ковальчука и проиграл «Авангарду»

Казахстанский «Барыс» потерпел поражение от омского «Авангарда» в заключительном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча команд прошла в Балашихе и завершилась со счетом 5:2 в пользу «ястребов». При этом первыми счет в матче открыли гости. Уже на второй минуте Кирилл Панюков вывел «Барыс» вперед, реализовав численное преимущество.

Однако «Авангард» еще до перерыва усилиями Ильи Ковальчука (17-я) в большинстве сравнял счет, а через 43 секунды после начала второго периода Сергей Толчинский вывел вперед уже омичей.

В начале заключительного периода команды обменялись голами. Сначала на 41-й минуте отличился Даррен Диц, а спустя две минуты Толчинский оформил дубль. На 54-й минуте Денис Зернов забросил четвертую шайбу в ворота «Барыса», а за 23 секунды до сирены Егор Чинахов установил окончательный счет.

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После этой игры «Барыс» с 69 очками после 60 игр остался на шестом месте в таблице Восточной конференции. «Авангард» (84) идет вторым на «Востоке».

Соперник «Барыса» по первому раунду плей-офф КХЛ определится позднее.

Авангард
5:2
1:1, 1:0, 3:1
Барыс
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