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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над «Автомобилистом»

МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Новосибирская «Сибирь» завершила выступление в нынешнем сезоне КХЛ выездной победой над екатеринбургским «Автомобилистом».

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Дубль сделал Александр Шаров (39-я и 52-я минуты), также отличились Никита Сетдиков (2) и Владислав Ушенин (49).

Форвард «Автомобилиста» Георгий Белоусов провел свой 500-й матч в КХЛ, а его напарник по звену Анатолий Голышев — 400-й.

«Сибирь», не вышедшая в плей-офф, финишировала девятой в Восточной конференции, набрав 58 очков в 60 матчах. «Автомобилист» остался на седьмой строчке (68 очков) и в первом раунде Кубка Гагарина встретится с победителем дивизиона Чернышева омским «Авангардом».

Автомобилист
0:4
0:1, 0:1, 0:2
Сибирь
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