«Сибирь» завершила регулярный чемпионат КХЛ победой над «Автомобилистом»

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) в пользу гостей. Дубль сделал Александр Шаров (39-я и 52-я минуты), также отличились Никита Сетдиков (2) и Владислав Ушенин (49).

Форвард «Автомобилиста» Георгий Белоусов провел свой 500-й матч в КХЛ, а его напарник по звену Анатолий Голышев — 400-й.