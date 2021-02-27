Михайлис объяснил поражение от «Авангарда» и оценил первый сезон с «Барысом» в КХЛ
Также тренер высказался о травмированных игроках.
Также тренер высказался о травмированных игроках.
Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.
— В первом периоде хорошо действовали. Было движение. Были хорошие выходы из зоны, организованно, через пас. Реализовали большинство. Во втором и третьем периодах
— Из травмированных кто вернется к
— Надеемся, что Йони Ортио и Джесси Блэкер. Пока на этом все.
— Завершился, наверное, самый уникальный регулярный чемпионат КХЛ. Как оцените его?
— Да, уникальный, трудный и тяжелый регулярный чемпионат для команды и лично для меня. Первый сезон в КХЛ. Очень тяжело было. Но задачу мы выполнили, попали в
Добавим, что «Авангард» после игры с «Барысом» выиграл дивизион Чернышева. Оба клуба гарантировали себе место в