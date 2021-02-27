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17:46 (мск), источник: Vesti.kz

Михайлис объяснил поражение от «Авангарда» и оценил первый сезон с «Барысом» в КХЛ

Также тренер высказался о травмированных игроках.

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Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал поражение от «Авангарда» (2:5) в заключительном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Команда
Барыс

— В первом периоде хорошо действовали. Было движение. Были хорошие выходы из зоны, организованно, через пас. Реализовали большинство. Во втором и третьем периодах где-то играли в усеченном составе. Некоторые игроки получили повреждения. Пришлось перестраивать звенья. Не хватало центральных нападающих. Сегодня «Авангард» очень мощно выглядел, владел инициативой, много прессинговал, атаковал.

— Из травмированных кто вернется к плей-офф?

— Надеемся, что Йони Ортио и Джесси Блэкер. Пока на этом все.

— Завершился, наверное, самый уникальный регулярный чемпионат КХЛ. Как оцените его?

— Да, уникальный, трудный и тяжелый регулярный чемпионат для команды и лично для меня. Первый сезон в КХЛ. Очень тяжело было. Но задачу мы выполнили, попали в плей-офф. Сейчас приедем домой, будем разговаривать с командой и руководством.

Добавим, что «Авангард» после игры с «Барысом» выиграл дивизион Чернышева. Оба клуба гарантировали себе место в плей-офф КХЛ.

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