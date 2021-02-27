Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ

В субботу состоялись последние матчи регулярного чемпионата. На Западе победителей в сериях до четырех побед выявят московские ЦСКА и «Спартак», петербургский СКА и минское «Динамо», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь», ярославский «Локомотив» и хельсинкский «Йокерит».