Определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стали известны все пары первого раунда
МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Стали известны все пары первого раунда
В субботу состоялись последние матчи регулярного чемпионата. На Западе победителей в сериях до четырех побед выявят московские ЦСКА и «Спартак», петербургский СКА и минское «Динамо», московское «Динамо» и череповецкая «Северсталь», ярославский «Локомотив» и хельсинкский «Йокерит».
На Востоке состоятся серии «Ак Барс» (Казань) — «Торпедо» (Нижний Новгород), «Авангард» (Омск) — «Автомобилист» (Екатеринбург), «Металлург» (Магнитогорск) — «Барыс» (Нур-Султан), «Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск).