Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в матче чемпионата КХЛ

В своем заключительном поединке динамовцы проиграли в Санкт-Петербурге одному из главных фаворитов турнира местному СКА со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). В первом периоде минчане долгое время ни в чем не уступали хозяевам, но незадолго до перерыва все же пропустили две шайбы — сначала отличился Эмиль Галимов, а затем Миро Аалтонен во второй раз поразил ворота Доминика Фурха. В самом начале второй трети армейцы дважды подряд имели численное преимущество и во втором случае Иван Морозов реализовал его — 3:0. До второго перерыва оба соперника имели шансы забросить шайбу, но этого не произошло. В заключительной двадцатиминутке «зубры» сразу пошли вперед и после точных бросков Дениса Мосалева и Франсиса Паре сократили разрыв до минимума. Однако развить успех гостям не удалось, а в середине третьего периода Эмиль Галимов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат игры.