Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Эдмонтон Ойлерз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
27.02
Баффало Сэйбрз
Филадельфия Флайерз
03
Хоккей. НХЛ
27.02
Нью-Джерси Дэвилз
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
27.02
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
36
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
06:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Сент-Луис Блюз
Хоккей. КХЛ
27.02
Динамо Р
Амур
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
27.02
Ак Барс
ЦСКА
01
Хоккей. КХЛ
27.02
Куньлунь
ХК Динамо
15
Хоккей. КХЛ
27.02
Локомотив
Салават Юлаев
41
Хоккей. КХЛ
27.02
Нефтехимик
Торпедо НН
ОТ
32
Хоккей. КХЛ
27.02
СКА
Динамо Мн
42
Хоккей. КХЛ
27.02
Спартак
Витязь
35
Хоккей. КХЛ
27.02
Сочи
Северсталь
24
Хоккей. КХЛ
27.02
Автомобилист
Сибирь
04
Хоккей. КХЛ
27.02
Авангард
Барыс
52
Хоккей. КХЛ
27.02
Металлург Мг
Трактор
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
10Косторная: слезы после шестого места
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
27 февраля, источник: БЕЛТА

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли СКА в матче чемпионата КХЛ

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты минского «Динамо» поражением завершили регулярный чемпионат КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В своем заключительном поединке динамовцы проиграли в Санкт-Петербурге одному из главных фаворитов турнира местному СКА со счетом 2:4 (0:2, 0:1, 2:1). В первом периоде минчане долгое время ни в чем не уступали хозяевам, но незадолго до перерыва все же пропустили две шайбы — сначала отличился Эмиль Галимов, а затем Миро Аалтонен во второй раз поразил ворота Доминика Фурха. В самом начале второй трети армейцы дважды подряд имели численное преимущество и во втором случае Иван Морозов реализовал его — 3:0. До второго перерыва оба соперника имели шансы забросить шайбу, но этого не произошло. В заключительной двадцатиминутке «зубры» сразу пошли вперед и после точных бросков Дениса Мосалева и Франсиса Паре сократили разрыв до минимума. Однако развить успех гостям не удалось, а в середине третьего периода Эмиль Галимов оформил свой голевой дубль, установив окончательный результат игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

В 60 проведенных матчах минское «Динамо» набрало 67 очков (разница шайб — 172−174) и заняло 7-е место в Западной конференции. Таким образом, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина подопечные Крэйга Вудкрофта встретятся с питерским СКА, который финишировал вторым. Первые две встречи минчане проведут 2 и 4 марта в Санкт-Петербурге, а 6 и 8 марта примут соперников на льду «Минск-Арены». Серия продлится до четырех побед одной из команд.

Читайте также
СКА
4:2
2:0, 1:0, 1:2
Динамо Мн
 Гороскоп на май 2020
Актер, а не футболист! Забавную ситуацию запечатлели во время матча в Гвате
Вечер курьезных голов в Петербурге. «Ростов» спасся вдесятером
Большунов впервые в жизни чемпион мира. Он убежал от Норвегии
Осторожная «Барселона». До «Атлетико» теперь два очка
Овечкин без голов, Кузнецов на больничном. «Вашингтон» победил
Финал КР: Косторная разрыдалась, Валиева с другой планеты
Гол Роналду не помог «Ювентусу» обыграть «Верону»
ЦСКА без Акинфеева упустил шанс приблизиться к «Зениту»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь